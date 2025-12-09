1385-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (76%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1252 із 1539 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

 

 

 

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

 

 

 

 

 

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

  333,7% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

  136,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1131,8% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

  139,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

   89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

   34,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

   38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

 

 

 

09:50 5 грудня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили термінал товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта" з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ, повідомили джерела у спецслужбі. Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч м². "Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Термінал був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

 

 

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. 

 

 

09:40 Російські війська атакували Херсонську область, дві людини загинули, ще п'ятеро дістали поранення, повідомив  голова ОВА Олександр Прокудін.

 

 

09:35 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 26 населеним пунктам Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Поранено 16 людей в Запоріжжю та Вільнянську.

 

 

09:30 Російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

 

 

09:25 Президенти Європейської ради Антоніу Кошта та Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили президенту України Володимиру Зеленському непохитну підтримку від ЄС, поки тривають мирні перемовини.

 

 

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Курилівка Харківської області; Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби та здійснив 151 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 930 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 432 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін намагається представити російську економіку як таку, що здатна витримати тривалу війну в Україні — ймовірно, щоб підкріпити поточні зусилля Росії в когнітивній війні, в якій вона неправдиво стверджує, що перемога Росії є неминучою.

• Кремлівські чиновники продовжують демонструвати небажання Росії йти на компроміс, щоб закінчити війну проти України.

• За повідомленнями, Росія планує спровокувати протести в Україні, ймовірно, щоб підтримати давню кремлівську тезу про нелегітимність українського уряду.

 

 

09.12.2025

