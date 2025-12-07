1383-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Вночі (з 18:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:

- 241 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ АР Крим (близько 150 із них – шахеди);

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. РФ);

- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. РФ).

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

- 175 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотників інших типів) – 73%;

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» – 67%;

- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 – 100%.

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1139 із 1431 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

333,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1130,6% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

139,3% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракет і безпілотників Полтавської області, зафіксовані перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади, повідомив голова ОВА Володимир Когут.

09:45 Росіяни ввечері суботи вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок атаки пошкоджено райвідділ поліції, житлові будинки, загинув чоловік, повідомили в ДСНС.

09:30 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:35 Російські війська атакували Херсонську область, одна людина поранена, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Росія вночі вдарила по об’єктах інфраструктури Кременчука, внаслідок чого в місті спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Данилівка, Залізничне, Гуляйполе, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставків. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в районі Степового. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 30 ракет та 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 5 на 6 грудня російські війська випустили по Україні 704 ракети та дрони, зосередивши удари на залізничній та енергетичній інфраструктурі по всій країні.

• Переговорні делегації США та України дійшли згоди, що будь-який прогрес у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні залежить від готовності Росії продемонструвати добросовісне прагнення до довгострокового миру.

• Українські війська продовжують утримувати позиції в Покровську та Мирнограді, але російські війська ускладнюють українську логістику в цьому районі.

• В результаті удару російських безпілотників по Чорнобильській АЕС в лютому 2025 року захисна конструкція АЕС втратила здатність виконувати свої основні функції безпеки.

• Кремль, здається, все більше покладається на Індію для пом'якшення внутрішнього дефіциту робочої сили і визначає умови для Індії щодо підтримки виробництва дронів для воєнних потреб Росії.

• Посилення партнерських відносин Індії з Росією відбувається на тлі зростаючої залежності Росії від Північної Кореї та Китайської Народної Республіки для підтримки війни в Україні.