1386-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,7% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1131,8% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

139,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська вночі завдали масованого удару безпілотниками по Одеській області, більшість з них ліквідовано, але є влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:35 Внаслідок ударів російських безпілотників у Дніпропетровській області загинула людина і двоє постраждали, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

09:30 53% виборців задоволені тим, як Трамп веде переговори про припинення війни в Україні.

56% виборців США вважають, що територіальні поступки України Росії дозволять країні та світу рухатися вперед у досягненні миру та покласти край кровопролиттю.

64% виборців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки, щоб покласти край війні з Росією.

65% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати постачати зброю Україні та вводити додаткові економічні санкції проти Росії, включаючи більшість представників різних політичних партій.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе. Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 141 обстріл, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки. На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 177 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль значно посилює свої зусилля в когнітивній війні, щоб представити російську армію та економіку як такі, що неминуче виграють виснажливу війну проти України.

• Зусилля Кремля в когнітивній війні спрямовані на досягнення кількох початкових воєнних цілей Путіна шляхом переговорного врегулювання, оскільки російські війська наразі не в змозі досягти їх на полі бою.

• З початку 2025 року російські війська захопили 0,77% території України, зазнавши при цьому непропорційно високих втрат особового складу.

• Ресурси Росії не є нескінченними, як намагається стверджувати Путін, і наразі Путін, здається, стоїть перед складним вибором щодо стратегічного підтримання російських збройних сил.

• Путін, швидше за все, готується компенсувати майже повне вичерпання добровільного набору до армії в 2026 році шляхом мобілізації елементів стратегічного резерву Росії для підтримки бойових операцій в Україні. Однак на даний момент Кремль, ймовірно, не буде проводити єдину великомасштабну мобілізацію, а, швидше за все, буде наполегливо набирати резервістів на постійній основі.

• Представник Кремля припустив, що Росія може спробувати відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди, яку вона підпише з Україною, через нібито «нелегітимність» українського уряду – про що ISW давно попереджав.

• Президент України Володимир Зеленський прокоментував останній 20-пунктний мирний план, запропонований США.

• 8 грудня Україна продовжила обговорення з європейськими союзниками щодо поточних мирних переговорів.