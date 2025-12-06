1382-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Вночі (з 18:00 5 грудня) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 - «балістика») та 653 БпЛА різних типів:

- 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – «шахеди»);

- 3 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. РФ);

- 34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл. РФ, акваторія Чорного моря);

- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край РФ, ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

- 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів) – 90%;

- 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр – 85%;

- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 – 7%.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1068 із 1316 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,6% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1129,5% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

139,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях, повідомили в Міненерго. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

09:40 Вночі Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованим обстрілом російських військ, повідомили в ДСНС України. У Фастові – руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо, в селі Нові Петрівці пошкоджено шість житлових будинків і зруйновано один, цуселі Нежиловичі Бучанського району – руйнування приватної будівлі.

09:35 На Чернігівщині вночі зафіксовані атаки російських БпЛА, завдано ударів по житловому сектору та об’єктах критичної інфраструктури, повідомили в ДСНС України.

09:30 Зранку росіяни здійснили ракетну атаку по Дніпровському району, постраждали троє людей, - повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, ще майже десять осель пошкоджено.

09:25 Вночі росіяни здійснили удар по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками, пошкоджено об’єкт енергетики, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:20 Підсумки зустрічі Спеціального посланника з питань миру Стівена Віткоффа з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим:

"Протягом двох днів Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер провели зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. В п'ятницю відбулась шоста зустріч сторін за останні два тижні. Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього. Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств. Окремо було розглянуто «Програму майбутнього розвитку», яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення. Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни. В суботу сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по населеному пункту Коробчине Харківської області. Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 198 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману. На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі. На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Загалом минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку агресора у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили шість ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1180 осіб. Сили оборони України також знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 487 безпілотних літальних апаратів оперативно–тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 4 та 5 грудня в Маямі (штат Флорида) представники США та України продовжили мирні переговори з метою припинення війни в Україні.

• Згідно з відкритою інформацією, станом на 5 грудня російські війська не оточили українські сили в Мирному, але продовжують намагатися завершити оточення Покровсько-Мирного котла.

• Російські війська намагаються повністю позбавити українські тактичні та оперативні сили логістичного забезпечення в напрямку Покровська, використовуючи дрони для досягнення ефекту повітряної блокади бойового поля.

• Українські війська продовжують наносити удари по російській нафтовій та оборонній промисловій базі.

• П'ять невідомих безпілотників пролетіли над великою французькою базою атомних підводних човнів увечері 4 грудня на тлі все частіших повідомлень про безпілотники, що пролітають над європейською військовою інфраструктурою.

• Російські війська скоїли військовий злочин у напрямку Сіверська.