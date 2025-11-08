1354-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

331,6% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1111,6% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

137,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 У Печерському районі Києва через росйську атаку загорілись авто, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

09:45 В результаті російських ударів по Полтавській області є пошкодження, по кількох станціях відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок. Через це низка потягів матиме суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами. Приміські рейси на Полтавщині і Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години, повідомили в Укрзалізниці.

09:40 Внаслідок російської нічної масованої атаки по енергетичній інфраструктурі у Кременчуку відсутнє електропостачання, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

09:35 Вночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок в Дніпрі, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Одна людина загинула, 11 постраждалих.

09:30 Через масовані ворожі атаки у низці областей України застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомили в Міненерго.

09:25 Через атаку ударних російських БпЛА на Одещині зазнав ушкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:20 Полковника Юрія Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб та здійснив 187 артилерійських обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровин Яр. На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка. Загалом минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку Єгорівки і Тернуватого. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1 190 осіб. Сили оборони України також знешкодили одну бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 250 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (кількість уточнюється) та 72 одиниці автомобільної техніки противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують просування в напрямку Покровська і, за повідомленнями, розширюють логістику на південь Покровська.

• Звільнення на головному російському заводі з виробництва танків «Уралвагонзавод» свідчать про те, що Росія, можливо, намагається збалансувати потреби цивільної та оборонної промисловості, оскільки економічні обмеження все більше погіршують економічні показники Росії.

• Українська оборонна промисловість продовжує докладати зусиль для розвитку місцевого виробництва озброєння та експортних можливостей.

• Європейські органи влади продовжують повідомляти про вторгнення невідомих безпілотників у повітряний простір НАТО.