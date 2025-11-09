1355-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Російські війська вночі знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Інформація про постраждалих не надходила.

09:35 Російські війська за добу здійснили 651 обстрілі по 17 населених пунктах Запорізької області, є постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:25 Харківський метрополітен поновив перевезення пасажирів, яке було призупинено протягом доби, після масованої російської на об'єкти енергетичної інфраструктури у ніч на суботу.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Великомихайлівка, Радісне Дніпропетровської області; Солодке, Залізничне, Софіївка, Оріхів Запорізької області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр. На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське. На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. За минулу добу втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, бойову броньовану машину, 19 артилерійських систем, 440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 8 ракет та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Темпи просування російських військ у напрямку Покровська тимчасово сповільнилися, але, ймовірно, знову збільшаться в найближчі дні, оскільки російські сили розширюють логістику та доставляють підкріплення в цей район.

• В ніч з 7 на 8 листопада Росія запустила понад 500 безпілотників і ракет по Україні, продовжуючи кампанію ударів великої дальності по критично важливій енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025-2026 років.

• 8 листопада президент Росії Путін призначив командувача Південного військового округу генерал-полковника Санчика заступником міністра оборони з питань логістики.

• 7 листопада президент України Володимир Зеленський призначив полковника Юрія Черевашенка командувачем Служби безпілотних систем протиповітряної оборони України.