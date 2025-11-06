1352-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, близько 90 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (80%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 756 із 930 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:30 У ніч на 5 листопада підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу «Shahed» в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту), повідомили в Генштабі ЗСУ. За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

10:20 Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ повідомили в Генштабі ЗСУ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5.6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

З метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено три об'єкти ПММ. Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом.

10:10 Росіяни атакував залізничну інфраструктуру у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій області, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами і, відповідно, із затримками.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

331,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1110,5% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

136,9% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

88,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вісім людей постраждали внаслідок масованої атаки російських БпЛА на Кам'янське, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

09:30 Від початку повномасштабної війни Росія скоїла в Україні понад 190 тисяч воєнних злочинів, повідомили в Офісі генпрокурора.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучив 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краматорськ, Костянтинівка, Іллінівка, Добропілля Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Лук’янівське, Приморське, Новояковлівка, Рівнопілля, Солодке, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаїв Миколаївської області. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння й військової техніки та артилерійську систему противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомб та здійснив 177 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового. На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Колодязі, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 100 атак агресора у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай. На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1170 осіб. Сили оборони України також знешкодили шість бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 172 безпілотні літальні апарати оперативно–тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує намагатися звинуватити президента США Дональда Трампа в програмі модернізації та нарощування ядерної зброї, яку Росія розпочала кілька років тому.

• Поступове просування Росії в напрямку Покровська продовжує спричиняти значні втрати для Росії.

• За повідомленнями, Північна Корея розгортає додаткові війська для підтримки російських позицій у тилу.

• Кремль продовжує встановлювати умови для розгортання активних резервістів для бойових дій в Україні.

• Російські війська продовжують вчиняти військові злочини проти українських цивільних осіб.

• Влада повідомила про вторгнення невідомих безпілотників поблизу аеропортів Брюсселя та Льєжа в Бельгії ввечері 4 листопада.