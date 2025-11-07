1353-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (73%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 743 із 913 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1110,9% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

136,9% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

88,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Мирні жителі не постраждали.

09:50 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали 10 людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Російські війська продовжують обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

09:35 Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Обійшлося без постраждалих.

09:25 Вночі ЗС РФ атакували Чугуїв ударними БпЛА, внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу, рятувальники оперативно локалізували займання, повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області. У Вільхуватській громаді БпЛА влучив у дах чотириповерхового житлового будинку, у Великобурлуцькій зафіксоване влучання у приватний житловий будинок.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень. Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційны удари, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка Дніпропетровської області; Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник десять разів атакував позиції наших захисників, завдав чотирьох авіаударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 248 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 65 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російське військове командування збільшує присутність своїх військ у напрямку Покровська, ймовірно, з метою закріпити здобутки, яких російські сили спочатку досягли завдяки операціям з проникнення, та просунутися далі через місто.

• Російські сили посилюють кампанію з повітряної блокади української залізничної інфраструктури, прагнучи порушити роботу українських логістичних центрів тилу, щоб послабити сили на передовій і, зрештою, полегшити просування на передовій.

• 5 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що термін «гібридна війна» неточно описує посилені атаки та зловмисні дії Росії проти НАТО — це відповідає поточній оцінці ISW.

• Влада повідомила про вторгнення невідомого безпілотника поблизу аеропорту Ганновера в Німеччині ввечері 5 листопада.

• Президент Росії Путін продовжує наголошувати на багатоетнічному та багаторелігійному характері Російської Федерації та відкидає спроби російських ультранаціоналістів представити Росію як виключно православну християнську та етнічно російську націю.

• Кремль продовжує поширювати наративи про нібито західні провокації з метою створення видимості зовнішніх і внутрішніх ворогів, які прагнуть підірвати російську державу.

• Росія продовжує розвивати програми модернізації та оновлення старих танків нижчої якості, ймовірно, для використання на полі бою в Україні, де використання російських танків є обмеженим.