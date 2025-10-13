1328-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Російські війська за добу здійснили 570 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, дві жертви та двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки дрону в Пологівському районі двоє людей загинули, ще двоє - поранені.

09:20 Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією швейним обладнанням, постраждала одна людина, повідомили в ДСНС.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Юр’ївка Дніпропетровської області; Костянтинівка, Миколаївка, Сіверськ Донецької області; Магдалинівка, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 174 обстріли. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове. На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив три атаки на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення — загарбники намагалися наступати в напрямку Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка. На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири штурми в районі Степового та у бік Степногірська і Приморського. Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 232 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.







08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 10 жовтня естонська влада тимчасово закрила ділянку дороги, що проходить через російську територію поблизу кордону між Росією та Естонією, після того, як естонські прикордонники помітили в цьому районі невелику групу російських військовослужбовців без знаків розрізнення.

• За повідомленнями, обмін розвідданими між США та Україною відіграв вирішальну роль у підвищенні ефективності кампанії України з ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по російському енергетичному сектору протягом останніх місяців.

• Кремль намагається стабілізувати внутрішній ринок бензину, щоб компенсувати наслідки тривалої кампанії України з ударів по нафтопереробних заводах.

• Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорили можливий продаж США ракет «Томагавк» Україні під час телефонної розмови 12 жовтня, тоді як Кремль продовжує свою кампанію рефлекторного контролю, щоб завадити США надіслати Україні ракети «Томагавк».

• Зусилля Росії щодо збільшення набору до збройних сил за допомогою високих фінансових стимулів, як повідомляється, втрачають імпульс, що вказує на те, що основний метод Росії з набору добровольців для війни може приносити все менший ефект.