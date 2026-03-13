1479-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Росіяни здійснили атаку на портову інфраструктуру на Одещині ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено продуктовий склад, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту.

09:40 Впродовж доби окупанти завдали 899 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області, внаслідок яких троє людей дістали поранень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:35 Минулої доби Дніпропетровська область зазнала майже 20 атак артилерією, безпілотниками, авіабомбами та ракетою по п’яти районах, внаслідок чого двоє людей дістали поранень, а житлові будинки, господарські споруди та об’єкти інфраструктури зазнали пошкоджень, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:30 Минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, завдаючи ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах та приватних об’єктах, внаслідок чого 11 людей дістали поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:25 Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Париж. На сьогодні запланована зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та прес-конференція, а також спілкування з студентами.

09:20 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оприлюднило генеральну ліцензію №134, яка дозволяє до 11 квітня 2026 року здійснювати операції, пов’язані з продажем, постачанням або розвантаженням сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації, якщо вони були завантажені на судна до 12 березня 2026 року.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Підгаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське; у Херсонській області: Одрадокам’янка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 14 авіабомб. На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка. На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка. На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів, в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, в бік Приморського та в районі Степногірська. На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 860 осіб. Також ворог втратив сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2071 безпілотний літальний апарат та 189 одиниць автомобільної техніки.





08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 11 березня американська делегація зустрілася в Маямі, штат Флорида, з головним російським переговірником і генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій Дмитрієвим.

• Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що три групи українських фахівців вирушили для посилення протиповітряної оборони США та їхніх союзників на Близькому Сході.

• Кремль продовжує посилювати контроль над російським інформаційним простором і обмежувати доступ росіян до вільного інтернету.

• Західні партнери України продовжують надавати їй військову допомогу.

• Українські сили завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі. Російські сили запустили 94 безпілотники проти України, зокрема проти міста Харкова, Сумської та Дніпропетровської областей.