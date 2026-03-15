1481-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 976 російські атаки (позаминулого тижня – 964), при цьому знищено 5880 російських військових (позаминулого – 6520): у середньому 6,0 за атаку (позаминулого – 6,8).

12:00 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1980 корегованих авіаційних бомб, що значно більше, як було попереднього тижня (було 1790), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:30 На Дніпропетровщині зафіксовано атаки дронами та артилерією, внаслідок яких постраждали двоє людей та пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

11:20 Внаслідок удару російських окупантів FPV-дроном по автомобілю швидкої медичної допомоги на території Великобурлуцької громади Куп’янського району загинули двоє медичних працівників, ще один отримав численні травми, повідомили в Національній поліції України.

11:00 Ранкові та нічні атаки російських військ у Херсоні призвели до пожеж у житлових будинках і транспортних об’єктах, одна людина травмована, повідомили в ДСНС України.

10:40 Президент України Володимир Зеленський вважає, що створення нової коаліції у Верховній Раді не буде корисно й потрібно:

"Вважаю, що це не буде корисно й потрібно. Часто це звучить як гасло – "коаліція національної єдності", але що це насправді має бути? Коаліція національної єдності – це коли голосуються і впроваджуються необхідні закони або реформи, які направлені на національну єдність, а не на досягнення під час війни якихось своїх дуже вузьких політичних цілей. А ось якщо була б інша якась політична конструкція, яка називається "коаліцією національної єдності", то всі раптом почнуть працювати по-іншому? Та ні. Будуть працювати місяць, а потім всі знов посваряться між собою. Парламентська криза? Знаєте, криза у людей в голові. Я не про суспільство говорю зараз, а про частину так званих "державників". Криза завжди тоді, коли ти саме її шукаєш і точно її не вирішуєш".

10:35 Наступальна весняна кампанія РФ уже провалилась, оскільки вона планувалася на початок весни вже наповну, заявив президент України Володимир Зеленський.

10:30 На сьогодні в Європі єдиною альтернативною системою є SAMP/T, у цьому році Україна отримає систему, яку буде тестувати проти балістики, повідомив президент України Володимир Зеленський.

10:20 Вночі (з 18:00 14 березня) росіяни атакували 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА (93%).

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1059 із 1180 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

344,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

139,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1244,5% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

150,2% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Двоє людей загинуло, ще 22 поранені внаслідок російських атак на 43 населені пункти Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже передала Ірану дрони "Шахед" і надає інформацію про розташування американських об’єктів та військ, які можуть бути атаковані: Україна має розвіддані, що підтверджують використання цих дронів проти американських баз та сусідів Ірану.

09:25 Дональд Трамп заявив, що "останній, від кого нам потрібна допомога, — це Зеленський" і відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України щодо технологій перехоплення дронів.

09:20 Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до України з проханням про розмову з президентом Володимиром Зеленським, прагнучи обговорити співпрацю у сфері протидії безпілотникам іранського виробництва та обмінятися досвідом у цій галузі.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, 105 авіаційних ударів, скинувши 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9222 дрони-камікадзе та здійснив 3632 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 62 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпровщині: Писанці; у Запорізькій області: Воздвижівське, Верхня Терса, Гуляйпільське, Самійлівка, Василівське, Чарівне, Долинка, Таврійське, Веселянка, Запоріжжя; та Львове й Ольгівка на Херсонщині. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили і техніки та два інші важливі об’єкти ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням дев'яти КАБів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка. На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку минулої доби ворог здійснив три атаки в районах Никифорівки та Новомаркового. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля. На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного. На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків, Степногірська та Павлівки. На Придніпровському напрямку минулої доби наші оборонці тричі зупиняли ворога. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 740 осіб. Також ворог втратив чотири танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 1984 безпілотні літальні апарати, 65 ракет, один катер (підтверджено результат попередніх уражень), 110 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 13 на 14 березня російські війська здійснили серію масштабних ударів безпілотниками та ракетами по Україні, що спричинило значні жертви серед цивільного населення в Києві.

• У ніч з 13 на 14 березня українські війська продовжували завдавати удари на великі відстані по російській військовій та нафтовій інфраструктурі.

• Українські сили активізують кампанію ударів середньої дальності, посилюючи свою здатність протидіяти російським ракетним ударам, знижувати ефективність російської протиповітряної оборони та зривати наступальні операції напередодні очікуваного російського наступу навесні-влітку 2026 року.