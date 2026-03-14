1480-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:50 Сили оборони України вдарили по аеродрому "Майкоп" у Республіці Адигея РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ. Також українські війська уразили Афіпський нафтопереробний завод та порт "Кавказ", що у Краснодарському краї РФ.

14:15 Путін пропонував Трампу у межах можливої угоди про припинення війни на Близькому Сході вивезти з Ірану до РФ запаси збагаченого урану, пише Axios з посиланням на джерела. Як зазначає видання, американський президент відхилив цю пропозицію.

13:40 Адміністрація Трампа запустила вивільнення 86 мільйонів барелів нафти зі стратегічного резерву США, пише Bloomberg. Зазначається, що вивільнення 172 мільйонів барелів триватиме орієнтовно чотири місяці. Це частина координованих із іншими країнами зусиль на загальний обсяг 400 мільйонів барелів.

13:05 ЄС продовжить персональні санкції щодо дотичних до агресії РФ проти України без внесення змін до списку, повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на джерела.

12:30 США відправили на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів, які випробовували в Україні, пише Bloomberg.

11:55 Трамп заявив, що ВМС США "дуже скоро" почнуть супроводжувати танкери в Ормузькій протоці.

11:20 Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії, заявив Зеленський. За словами президента, українська делегація готова прилетіти в Маямі або в Вашингтон, але російська сторона відмовилась летіти в Америку і запропонувала одну з країн - Туреччина або Швейцарія, але американці відмовились від такого варіанту.

"Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США."

10:45 Вночі та вранці росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та області, повідомили в Укренерго. Постраждали від російських обстрілів також енергооб’єкти в кількох інших регіонах. Як наслідок, на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Внаслідок масованої атаки – сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання. У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Ці обмеження діятимуть до кінця поточної доби.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

- 2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);

- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл. РФ);

- 25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);

- 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл. РФ);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Курська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);

- 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

- 1 протикорабельну ракету "Циркон" (50%);

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (54%);

- 25 крилатих ракет "Калібр" (100%);

- 24 крилаті ракети Х-101 (100%);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (25%);

- 402 ворожі БпЛА різних типів (94%).

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1067 із 1200 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

344,7% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

139,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1244,0% артилерійських систем (з них 11,7% за минулий тиждень),

150,2% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

95,2% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Армія РФ під час масованої комбінованої нічної атаки атакувала залізницю, на Харківщині безпілотник влучив у приміський поїзд, пасажири не постраждали, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

09:35 На Київщині внаслідок нічної атаки РФ загинуло 4 людини, 15 постраждалих, троє з них перебувають у важкому стані, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах.

09:30 Російські війська за добу здійснили 780 обстрілів по 39 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому та Пологівському районах загинула людина, семеро людей поранено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Через нічний обстріл на деяких ділянках Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту, повідомили в київській міській держадміністрації.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Коломійці, Підгаврилівка, Просяна, Кривобокове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Любицьке, Копані, Микильське, Широке, Новоселівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів, Григорівка, Веселянка, Новоолександрівка; та Придніпровське на Херсонщині. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки та артилерійську систему окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Приліпка. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Платонівки, Різниківки та Ямполя. На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине. На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах Олександрограда, Андріївки-Клевцового, Вишневого, Калинівського, Красногірського та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулася 20 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Зеленого та Гуляйпільського. На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції поблизу Степногірська. На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 810 осіб. Також ворог втратив чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 2147 безпілотних літальних апаратів, 180 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сполучені Штати скасували санкції щодо російської нафти, яка вже знаходиться на танкерах у морі, до 11 квітня 2026 року – це рішення підкріпить російську військову економіку.

• Підвищені ціни на нафту та рішення США про пом’якшення санкцій проти Росії нададуть Росії більшу гнучкість і підтримають російську внутрішню економіку, формування російських збройних сил та російську оборонну промислову базу.

• Попередні прогнози ISW про те, що зростаючі економічні витрати змусять Кремль ухвалити важкі рішення у 2026 та 2027 роках, ґрунтувалися на припущенні, що тенденція до економічного спаду в Росії збережеться. Глобальний шок цін на нафту, спричинений війною в Ірані, ймовірно, спростував деякі елементи цих припущень.

• 12 березня шведські власті затримали танкер, який, ймовірно, належить до російського тіньового флоту і раніше перевозив нафту з Росії.

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський надав детальну інформацію щодо цільової чисельності російських Сил безпілотних систем та виробництва російських дронів FPV.

• Заміна першого заступника міністра внутрішніх справ Росії, яку здійснив президент Росії Путін, ймовірно, свідчить про кадрові перестановки в МВС.

• Українські війська завдали удару по російській хімічній та нафтовій інфраструктурі. Російські війська запустили одну ракету «Іскандер-М» та 126 дронів проти України, зокрема по Харківській, Миколаївській та Одеській областях.