1477-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (91%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локація

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1171 із 1326 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

344,2% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

139,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1238,9% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

149,6% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

94,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Саудівська Аравія та низка інших держав Перської затоки готуються придбати українські дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби, пише The Wall Street Journal. Представники країн Перської затоки, зокрема Катару, відвідували Україну для ознайомлення з технологіями протидії дронам. США передали своїм силам у Перській затоці дрон-перехоплювач Merops, який широко застосовується в Україні.

09:25 У Шевченківському районі Харкова внаслідок російського удару БПЛА по цивільному підриємству загинули дві людини, п’ятеро постраждали, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:20 Внаслідок російських дронових атак, авіаударів та артилерійських обстрілів населених пунктів Херсонської області протягом минулої доби одна людина загинула, ще 12 поранені, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка; та Козацьке на Херсонщині. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 127 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Ставки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено. На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного, Гіркого, Святопетрівки та Староукраїнки. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків та Павлівки. На Придніпровському напрямку ворог атакував у районі острова Великий Вільховий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 990 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2157 безпілотних літальних апаратів, 281 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська просунулися на 10-12 кілометрів углиб у двох окремих наступах у Дніпропетровській області, в результаті яких, за повідомленнями, з кінця січня 2026 року було звільнено понад 400 квадратних кілометрів території.

• Українські війська провели взаємопідтримуючі наступи в напрямках Гуляйполя та Олександрівки наприкінці 2025 року та на початку 2026 року відповідно, щоб витіснити російські війська з Дніпропетровської області та підірвати підготовку Росії до весняного наступу.

• Українські війська, ймовірно, змогли швидко просунутися в напрямку Олександрівки після проникнення в розрізнені російські позиції в поганих погодних умовах і придушення російської оборони на основі дронів.

• Блокування SpaceX російського супутникового зв'язку Starlink в Україні на початку лютого 2026 року, ймовірно, також сприяло просуванню українських військ в Дніпропетровській області.

• Президент Путін продовжує перебільшувати успіхи Росії на полі бою, незважаючи на те, що українські сили нещодавно звільнили значну територію на півдні України.

• Українські контратаки на півдні України, ймовірно, заважають запланованим російським наступам навесні-влітку 2026 року в Донецькій області та на півдні України, незважаючи на заяви Путіна про успіхи Росії на полі бою.

• Росія також продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, що й надалі перешкоджатиме їй досягти своїх масштабних цілей у кампанії весни-літа 2026 року.

• Українські сили посилюють свою кампанію ударів середньої дальності по всьому театру воєнних дій проти російської логістики, військової техніки та людських ресурсів, що, ймовірно, також перешкоджатиме російському наступу весни-літа 2026 року.

• Кремлівські чиновники надали різні версії заяв президента США Дональда Трампа про перемир'я в Україні під час його телефонної розмови з президентом Росії Путіним 9 березня.

• Путін продовжував закликати США припинити військову операцію на Близькому Сході, відмовляючись при цьому припинити війну Росії в Україні.

• За повідомленнями, російський уряд розглядає законопроєкт, який надасть президенту Росії повноваження на проведення екстериторіальних військових операцій для захисту російських громадян за кордоном.

• Українські війська завдали удару по оборонному заводу в Росії. Російські війська запустили 137 безпілотників проти міст Дніпро та Харків.