1476-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 122 ворожі БпЛА (89%).

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1210 із 1376 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

344,1% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

139,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1236,9% артилерійських систем (з них 10,6% за минулий тиждень),

149,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

94,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:25 Росіяни атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, постраждало 10 людей, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка.

09:20 Російські війська безпілотником пошкодили приватні будинки у Холодногірському районі Харкова, згодом атакували цей район міста вдруге за ніч, внаслідок чого постраждали четверо людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Коломійці, Чорненкове, Писанці, Гаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Воздвижівка, Світла Долина, Новосолошине, Барвінівка, Новоселівка, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне, Веселянка, Приморське. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад та два інших важливих об’єкти російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ. На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Попівка та Лиман. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки та в районах населених пунктів Закітне, Платонівка, Федорівка. На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Вільного, Новоолександрівки. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове, Нове Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 950 осіб. Також ворог втратив 13 танків, сім бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2169 безпілотних літальних апаратів, 221 одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська успішно проводять контрнаступ не тільки в напрямку Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області. Ці контрнаступи мають тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати плани Росії щодо наступальної кампанії навесні-влітку 2026 року.

• Російське командування, ймовірно, сподівалося, що російський наступ у напрямку Гуляйполя доповнить російський наступ поблизу Оріхова, що, своєю чергою, дозволить російським військам просуватися до Оріхова зі сходу та заходу, а згодом – до самого міста Запоріжжя.

• Таким чином, на початку березня російські війська стикаються з набагато складнішою ситуацією на полі бою на півдні України, ніж на початку 2026 року.

• Контратаки на півдні України також мають стратегічні наслідки в інших частинах театру військових дій.

• Каскадний ефект, який українські контратаки в напрямку Олександрівки, Гуляйполя та Запоріжжя спричинили в інших секторах фронту, показує, наскільки обмеженою є структура російських сил в Україні.

• Українські перехоплювальні дрони та персонал, який має досвід збивання дронів Shahed, допомагають захищати військову інфраструктуру США на Близькому Сході.

• Президент Росії Путін продовжує підтримувати іранський режим, одночасно, як і очікувалося, використовуючи конфлікт на Близькому Сході для енергетичного шантажу.

• Протягом останнього місяця українські сили активізували свою кампанію ударів великої дальності по російських військових об'єктах в окупованому Криму.