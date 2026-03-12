1478-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (82%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1112 із 1265 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

344,3% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

139,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1240,7% артилерійських систем (з них 11,7% за минулий тиждень),

149,7% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

94,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Від вчорашнього бомбардування Запоріжжя постраждало 13 осіб, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:30 Внаслідок атаки російського дрона у Менській громаді в Чернігівської області загинула дитина, двоє людей поранені, повідомили в міській раді.

09:25 Понад десять разів росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, дві людини отримали поранення, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 103 авіаційні удари, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Писанці, Покровське, Гаврилівка, Підгаврилівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Широке, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням десяти авіабомб, здійснив 110 обстрілів, з яких три – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка. На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли. На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого та Чернещини. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки. На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового, Злагоди та Добропілля. На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 780 осіб. Також ворог втратив три танки, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 2102 безпілотні літальні апарати, 243 одиниці автомобільної техніки та важку вогнеметну систему.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для розширення вимог Росії до України та НАТО, даючи зрозуміти, що його поточні вимоги вже не є достатніми.

• 10 березня українські війська завдали удару крилатою ракетою Storm Shadow по важливому російському заводу з виробництва мікрочіпів у місті Брянськ. Кремль намагався применшити значення українського удару по заводу «Кремній Ель». Однак спроби Москви применшити та спотворити значення українського удару по заводу «Кремній Ель» викликали негативну реакцію серед російських ультранаціоналістичних військових блогерів.

• 10 березня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Німеччина поставила невизначену кількість перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Олександрівки та Гуляйполя, а також у тактичному районі Костянтинівка–Дружківка.

• Українські війська, ймовірно, завдали удару по хімічному заводу в Росії. Російські війська запустили 99 безпілотників проти України, зокрема на Харків.