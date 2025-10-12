1327-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:25 Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у своїй країні збір підписів проти "воєнних планів Брюсселя". Йдеться про оборонний план ЄС, який передбачає фінансову підтримку української армії.

"Кілька тижнів тому в Копенгагені представили воєнний план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія зрештою виснажиться. Скільки це коштуватиме і як довго триватиме – нам не повідомили. Ми не можемо стояти склавши руки! Потрібно знову показати, що угорський народ не хоче війни. Тому сьогодні ми розпочинаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо в кожному місті й у кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець!"

13:50 США надають Україні розвіддані для ударів по російських енергетичних об'єктах, пише Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, підтримка з боку США посилилася з липня цього року після телефонної розмови між Трампом з президентом України Володимиром Зеленським. Протягом кількох місяців США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах та нафтопереробних заводах. Таким чином Вашингтон і Київ прагнуть послабити економічний потенціал РФ та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

13:15 Трамп та президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі у понеділок у Шарм-ель-Шейху співголовуватимуть на мирній зустрічі щодо Гази, повідомляє адміністрація президента Єгипту. Зазначається, що зустріч відбудеться в понеділок вдень, і в ній візьмуть участь лідери понад двадцяти країн.

12:40 Війська Афганістану вчора атакували пункти Пакистану на кордоні між країнами, пише Reuters. Як зазначає агентство, сили Талібану заявили про захоплення двох прикордонних постів з Пакистаном.

12:05 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1523 російських атак (позаминулого тижня – 1226), при цьому знищено 7560 російських військових (позаминулого – 6740): у середньому 5,0 за атаку (позаминулого – 5,6).

11:45 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1105 кореговані авіаційні бомби, що суттєво більше, ніж попереднього тижня (було 1032), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:45 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 118 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму, близько 50 із них – шахеди; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (87%) на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 974 із 1224 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

329,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1087,4% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

135,4% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

87,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Донецької області, що призвело до перебоїв в енергопостачанні, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

09:35 ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області протягом минулої доби, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів Чугуєва постраждали 5 людей, пошкоджено навчальний заклад, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок та автомобілі; у Бугаївці пошкоджено приватний будинок; у Шевченковому – навчальний заклад; у Піськах-Радьківських – екскаватор.

09:25 Вночі внаслідок російської атаки БПЛА на Білгород-Дністровський частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади, у деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання, повідомила міська рада.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару та 82 авіаційних удари, застосував одну ракету, скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4476 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4804 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка, Приморське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман. На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Затишок, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Малинівка, Полтавка, Олександроград, Павлівка, Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. На Оріхівському напрямку загарбницькі війська шість разів атакували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське, Степногірськ, Степове та в бік Приморського. Минулої доби на Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог не проводив наступальних дій. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, десять артилерійських систем, 244 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська оборонна промисловість реалізує довгострокові плани з метою збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів Росії, що свідчить про наміри Росії створювати довгострокову військову загрозу для НАТО.

• Останні дані з відкритих джерел свідчать про те, що Росія також збільшує обсяги модернізації танків Т-72, можливо, для використання на полі бою в Україні в короткостроковій перспективі або для відновлення своїх танкових резервів з метою створення загрози для НАТО в середньостроковій перспективі.

• Російські війська все ще використовують танки для просування на полі бою під час нечастих механізованих атак, коли система протидронової оборони України ослаблена. Це свідчить про те, що танки залишаються і залишатимуться актуальним видом озброєння на полі бою за відповідних тактичних умов.

• Росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше, ніж у 2036 році, і без необхідності відновлення свого танкового парку.

• Європейські органи влади продовжують повідомляти про збільшення кількості випадків виявлення невідомих безпілотників у європейському повітряному просторі поблизу військових об'єктів.

• Європейські партнери продовжують надавати допомогу Україні та поглиблювати співпрацю з її оборонною промисловою базою.