1326-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ РФ, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (69%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1349 із 1602 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

329,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1087,1% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

135,4% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

87,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками, у місті зафіксовані проблеми зі світлом та водопостачанням, повідомили в ДТЕК. Внаслідок обстрілів одна людина постраждала.

09:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів у с. Симинівка Вовчанської громади та в м. Чугуїв постраждали троє людей.

09:35 Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:30 Через російський обстріл Херсонської області постраждали чотири людини, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

09:20 У Києві повністю відновили рух громадського транспорту після російської атаки, повідомили в КМДА.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також по місту Дніпро. Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 13 бойових зіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 144 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки і Ставків. На Слов’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки. Минулої доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян здійснили одну марну атаку в напрямку Віролюбівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень — окупанти намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак загарбників у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 9 на 10 жовтня російські війська завдали великого комбінованого удару по Україні з використанням дронів і ракет, націленого переважно на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

• Кремль продовжує паралельні зусилля, щоб завоювати прихильність Сполучених Штатів, одночасно перекладаючи провину на Україну та Європу за затягування переговорів про припинення війни в Україні.

• Путін також продовжував погрожувати Заходу в рамках своєї кампанії рефлекторного контролю, спрямованої на те, щоб завадити Сполученим Штатам продавати ракети «Томагавк» Україні та зобразити подальше дотримання Росією нового договору СНО як значну поступку в переговорах про припинення війни в Україні.

• Перша леді США Меланія Трамп оголосила, що вона сприяла зусиллям з повернення семи українських дітей, яких викрала Росія.

• Європейські партнери України продовжують виділяти допомогу Україні та поглиблювати співпрацю з оборонною промисловою базою України.