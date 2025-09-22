1307-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

327,6% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1071,0% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

133,7% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 141 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (94%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Крім того, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак ТОТ Запорізької обл. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1058 із 1220 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

09:35 Майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" вперше в історії уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.

09:30 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 7 населених пунктах Харківської області, одна людина загинула, 5 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:25 Російська армія ранком понеділка завдала удару по Запоріжжю, скерувавши на місто щонайменше п’ять авіабомб, внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі повністю зруйновано приватний житловий будинок, три людини загинули, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Внаслідок російської атаки у Бориспільському районі Київської області постраждала людина, пошкоджено транспортні засоби та приватний будинок, у Фастівському районі – пожежа приватного будинку, в Обухівському районі через збиття ворожої цілі уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Оріхів Запорізької області; Інгулець, Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, підрозділ артилерії на позиції та два склади військового майна противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя. На Краматорському напрямку окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки. На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 960 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотних літальних апарати та 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, з липня 2025 року Росія формує стратегічний резерв з нових призовників. Російське військове командування, ймовірно, дійшло висновку, що Росія може дозволити собі створити стратегічний резерв після того, як влітку 2025 року російські втрати почали зменшуватися. Повідомлення про те, що Росія створює стратегічний резерв, також вказують на те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни проти України, а залишається відданим досягненню своїх військових цілей на полі бою і, можливо, готується до конфлікту з НАТО.

• Росія продовжує випробовувати межі протиповітряної оборони НАТО над Балтійським морем, збільшуючи частоту порушень повітряного простору держав НАТО.

• Російські сили продовжують розвивати технології безпілотників, щоб збільшити обсяг і точність ударів по українській тиловій зоні, щоб ще більше ускладнити українську логістику.

• Як повідомляється, Кремль звільнив з військової служби колишнього командувача Північної групи військ і Ленінградського військового округу генерал-полковника Лапіна. Лапін проявив себе як некомпетентний командувач протягом усієї війни проти України, але Кремль, ймовірно, карає Лапіна у рамках своєї тривалої кампанії з пошуку офірних цапів та покарання високопоставлених чиновників за їхню нездатність відбити вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року.