1306-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 430 (позаминулого тижня було 385).

12:05 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1301 російських атак (позаминулого тижня – 1318), при цьому знищено 7000 російських військових (позаминулого – 6460): у середньому 5,4 за атаку (позаминулого – 4,9).

11:45 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 823 корегованих авіаційних бомб, що суттєво менше, ніж попереднього тижня (було 954), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,6% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1069,5% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

133,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 30 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (56%) на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 985 із 1163 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

09:35 Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України передбачає готовність європейських держав до військового протистояння проти Росії, якщо Москва після мирної угоди повторить напад на Україну, Росія не матиме права вето щодо формату цих гарантій:

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб бути правдоподібним, він має бути сильним".

09:25 Президент Чехії Петр Павел заявив, що в разі порушення з боку Росії НАТО має реагувати відповідно, у тому числі і військовим шляхом, зокрема й збиттям літака-порушника.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 71 авіаційного удару, скинувши при цьому 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6322 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я Запорізької області та Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши п’ятнадцять керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Мирного. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка. На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток. На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 553 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 29 ракет, 77 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заяви інсайдерів Кремля продовжують вказувати на те, що президент Росії Путін залишається відданим своїй стратегії, згідно з якою російські війська зможуть виграти виснажливу війну проти України та Заходу, і що Захід досі не зміг переконати Путіна переглянути свою стратегію.

• Путін, ймовірно, дозволив цим джерелам у Кремлі поділитися його логікою з Bloomberg і, ймовірно, прагне використати статтю Bloomberg, щоб посилити напруженість між європейськими та американськими чиновниками, підкріпити більш широку російську наративну про неминучість перемоги Росії в Україні та посіяти страх в українському суспільстві напередодні зими 2025-2026 років.

• В ніч з 19 на 20 вересня російські війська провели одну з найбільших за останні тижні атак дронів і ракет по Україні.

• Росія посилює свої зусилля з метою перевірити оборонні можливості та рішучість НАТО, порушуючи зони безпеки членів НАТО в повітряному просторі.

• Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок програми керованого експорту зброї з України.

• Російські командири продовжують наказувати російським військам страчувати українських цивільних осіб і вчиняти акти зради в рамках триваючої тенденції систематизації російськими командирами навмисних військових злочинів серед російських підрозділів.

07:00 За словами наближених до Кремля джерел Bloomberg, Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці й відмови президента України Володимира Зеленського від вимог РФ щодо сходу України вирішив продовжувати військову ескалацію, зокрема удари по українській енергетиці та іншій інфраструктурі. Він дійшов висновку, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, і що Дональд Трамп навряд чи зробить щось суттєве для зміцнення оборони Києва: переговори в Алясці переконали Путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт. В Анкориджі Путін запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться віддати непідкорені території Донеччини та Луганщини; раніше він також вимагав, щоб Україна обмежила чисельність своїх збройних сил і відмовилася від мети вступу до НАТО. Україна відхилила ці умови, і Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію, заявили виданню люди, наближені до Кремля.

Путін також спостерігає за війною ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в Газі наближені до Кремля. Він вважає кампанію Нетаньягу в Газі більш жорсткою, ніж війну Росії в Україні, і зазначає, що вона була в основному прийнята урядами США та Європи, що підриває їхню критику Москви. Путін продовжуватиме якийсь діалог із США, але й надалі робитиме те, що вважає за потрібне.