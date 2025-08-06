1260-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (із 20:30) росіяни атакували 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ,Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (80%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 663 із 763 запущених по Україні БПЛА (разом – 87%).

10:15 Чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня, помер у лікарні, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Кількість жертв сягнула 32 людей.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

324,0% танків (з них 0,1% за минулий тиждень),

133,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1010,5% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

130,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на загальну суму $203,5 млн США.

09:30 Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району, двоє людей загинули, десять дістали поранень, у тому числі четверо дітей, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації: інформація про начебто оточення наших підрозділів у Покровську абсолютно не відповідає дійсності, повідомили в Генштабі ЗСУ. Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки. На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки. На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників в районі Степового та Плавнів. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 52 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Приватні та публічні заяви Кремля свідчать про те, що президент Росії Путін продовжує вимагати повного контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, перш ніж він погодиться на укладення мирної угоди.

• Інсайдерські джерела в Кремлі, ймовірно, злили цю інформацію, намагаючись затуманити справжні, більш радикальні воєнні цілі Путіна.

• Кремль, ймовірно, також має намір використовувати ці витоки інформації в західних медіа для продовження своїх зусиль з підриву морального духу України та Заходу.

• Путін навмисно поставив себе в таке становище, коли він не може представити жодного мирного врегулювання, яке не відповідає його початковим воєнним цілям, як перемогу російської армії або народу.

• 4 серпня Росія оголосила, що вийде з Договору про ракети середньої і меншої дальності, ймовірно, як риторичну відповідь на оголошення президента США Дональда Трампа 1 серпня про передислокацію американських атомних підводних човнів у бік Росії. Однак вихід Росії з цього Договору не означає зміни в використанні Росією ракет короткої і середньої дальності.

• Допомога Україні у завданні воєнних поразок російським військам залишається важливою складовою зусиль, спрямованих на переконання Путіна переглянути свою позицію щодо війни та переговорів.

• Європейські союзники та союзники НАТО оголосили, що вони закуплять для України американську зброю на суму понад мільярд євро через новий механізм фінансування НАТО.

• Українська компанія нещодавно запустила новий багаторазовий безпілотник-перехоплювач, призначений для збивання російських безпілотників типу «Шахед».