1259-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 2,2% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина – утримання спекотної погоди на всій території України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.





10:00 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (63%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 678 із 796 запущених по Україні БПЛА (разом – 85%).

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Архипівка Чернігівської області; Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Малокатеринівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт окупанта. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 417 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. На Сіверському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб просування вперед в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Воскресенка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка. На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили одну спробу наступу на позиції наших захисників у бік Новоандріївки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб атакувати позиції українських підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 169 безпілотних літальних апаратів, дві крилаті ракети та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

324,0% танків (з них 0,1% за минулий тиждень),

133,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1008,8% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

130,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:35 Вночі росіяни завдали по Лозовій Харківської області наймасованішого удару з початку повномасштабного вторгнення, внаслідок чого постраждала критична інфраструктура, житлові будинки та приватний сектор, є поранені, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремлівські чиновники поволі організовують скоординовану відповідь на заяву президента США Дональда Трампа від 1 серпня про те, що Сполучені Штати передислокують два атомні підводні човни ближче до Росії.

• Кремль також відреагував на заяву Трампа від 1 серпня, намагаючись применшити роль Мєдвєдєва в російському процесі прийняття рішень, щоб затуманити його роль в спрямованих на Захід інформаційних зусиллях Путіна.

• Російська влада продовжує посилювати використання звинувачень у хабарництві, в тому числі для того, щоб зробити офірними цапами регіональних урядовців, відповідальних за захист кордонів Росії, та націлитись на урядовців оборонної промисловості та важливих акторів інформаційного простору.