1258-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Через несприятливі метеоумови (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 5 населених пунктів в одній із областей, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 3,7% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина – підвищення температури у більшості регіонів і традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина – менш спекотна погода, ніж тиждень тому.

10:20 Лише 7% внутрішньо переміщених осіб планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих шести місяців, а середній вік цієї групи становить 57 років, йдеться у національному звіті "Опитування щодо стану захисту в Україні" внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається з переміщення, який підготувало представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,9% танків (з них 0,1% за минулий тиждень),

133,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1007,9% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

130,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Російські війська вночі здійснили чергову атаку дронів по Київській області, в Бориспільському районі пошкоджені шість приватних будинків та автомобіль, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

09:30 Російські війська атакували безпілотниками Одесу, в місті спалахнули пожежі, найбільше постраждала територія радіоринку, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

09:20 Спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, вже цього тижня здійснить візит до Москви, заявив президент США Дональд Трамп:

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер [6 або 7 серпня] до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував одну ракету й 103 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4307 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2419 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Залізничне Запорізької області та місту Херсон. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та одну радіолокаційну станцію противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 19 атак росіян. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого. На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 77 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 3 серпня українські сили завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї.

• За повідомленнями, Росія готується розширити використання окупованої України для нанесення ударів безпілотниками типу «Шахед» по Україні.

• Росія, схоже, намагається краще захистити свої авіабази після багаторічних ударів України по російському тилу.

• Російські спецслужби, схоже, переоцінюють і, можливо, вдосконалюють свої диверсійні операції в Європі.

• 3 серпня президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Військово-повітряних сил України.