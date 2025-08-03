1257-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

323,9% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,04% за минулий тиждень),

1007,0% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

130,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі російські війська атакували Шевченківський район Харкова, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Удар прийшовся по складській будівлі біля житлової забудови

09:25 Російська армія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, зруйновані та пошкоджені три приватні будинки та понад 30 об’єктів цивільної інфраструктури, 7 людей постраждало, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:20 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав всі командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку:

"Найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

При цьому росіяни вдаються до тактики “тотального просочування” із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються.

Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 боєзіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував сім ракет та скинув 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5642 обстріли, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4482 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка, Григорівка, Річне, Веселянка Запорізької області; Херсон та Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, одну радіолокаційну станцію та п’ять артилерійських засобів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 20 атак росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка, Серебрянка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували у районі Новомаркового. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Красний Лиман, Никанорівка, Котлине, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів: Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Темирівка, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія. Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в районі Антонівського мосту. На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 920 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 178 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 135 одиниць автомобільної техніки окупантів.





08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 1 на 2 серпня Україна провела серію ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії.

• В ніч з 1 на 2 серпня Україна також провела серію ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по оборонній промисловій базі Росії, майданчиках запуску безпілотників та системах протиповітряної оборони.

• Кремль ще не дав скоординованої відповіді на заяву президента США Дональда Трампа від 1 серпня про те, що він наказав розмістити два американські атомні підводні човни ближче до Росії.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров повторив багато з тих самих тез, які висловили президент Росії Путін і президент Білорусі Лукашенко під час пресконференції 1 серпня, звинувативши Україну в відсутності прогресу в переговорах і заявивши про непохитну прихильність Росії до своїх давніх вимог.