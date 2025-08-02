1256-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із Брянської обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (85%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 847 із 956 запущених по Україні БПЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,9% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,03% за минулий тиждень),

1005,6% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

130,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 США та європейські країни НАТО розробляють новий механізм для постачання військової допомоги Україні за кошти від європейських членів Альянсу, пише Reuters. Процес почнеться з того, що Київ складе списки найбільш необхідних озброєнь, якщо одна з європейських країн готова передати Україні певну частину цього списку, то вона зможе придбати відповідну заміну в США, при цьому оминаючи тривалі процедури затвердження військових поставок, але повинна буде оплатити заміну авансом.

09:35 Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "повністю готові" до можливої ядерної війни з РФ, зважаючи на погрози голови РадБезу РФ Дмитра Медведєва, повідомляє СlashReport.

"Колишній президент Росії висловив погрозу, і ми збираємося захистити наших людей. Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові."

09:30 Вночі російські війська завдали удару безпілотниками по центральній частині Балаклії на Харківщині, повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. В центральній частині міста щонайменше два вибухи, зафіксовано влучання в приватний житловий будинок і нежитлову будівлю.

09:25 Вчора ввечері російські війська атакували Київський район Харкова безпілотником типу "Молнія", внаслідок чого постраждали 11 людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Дрон влучив поблизу багатоквартирного будинку.

09:20 Президент США Дональд Трамп віддав наказ перекинути два атомні підводні човни "у відповідні регіони" через погрози заступника голови Радбезу РФ Медведєва:

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків, сподіваюся, це не буде одним із таких випадків"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Білогір’я Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім атак російських загарбників. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснив 445 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районах Красного Першого та Кам’янки. На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва. На Сіверському напрямку ворог шість разів йшов на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора у районах Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль. На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили одну марну атаку на позиції наших захисників. На Придніпровському напрямку підрозділи ворога сім разів намагалися йти вперед на позиції наших військ. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 139 БпЛА та 130 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп віддав наказ про розгортання двох американських атомних підводних човнів ближче до Росії, ймовірно, у відповідь на ядерні погрози на адресу США, висловлені 31 липня заступником голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєвим.

• Кремль продовжував свої ядерні погрози проти США до цього розгортання американських атомних підводних човнів, продемонструвавши, що погрози Медведєва є частиною ширшої кампанії Кремля з ядерного брязкання зброєю.

• 1 серпня Путін повторив ті самі вимоги, які він вперше висунув у червні 2024 року, ще раз продемонструвавши безкомпромісну позицію Росії та її незацікавленість у переговорах щодо припинення війни проти України.

• Путін намагався представити мирні переговори щодо припинення війни в Україні як такі, що просуваються вперед, одночасно звинувачуючи Україну в уповільненні темпів переговорів.

• Заяви Путіна і Лукашенка від 1 серпня підкреслюють незмінну прихильність Путіна до своєї теорії перемоги, яка передбачає, що Росія зможе витримати західну підтримку України і захопити всю Україну шляхом повільних і дорогих наступальних операцій.

• Путін і Лукашенко підкреслили нещодавні успіхи Росії в Донецькій області та висловили бажання Росії захопити фортечний пояс України, що, на думку ISW, є багаторічним завданням.

• Путін і Лукашенко старалися продемонструвати військову силу та економічну стабільність у рамках постійних зусиль Путіна переконати Трампа, що санкції та військова підтримка України не змінять результат війни в Україні і що Трамп повинен відмовитися від своїх зусиль щодо вирішення війни.

• Російський президент Володимир Путін, схоже, перетворює Росію на поліцейську державу радянського типу, ймовірно, готуючись до очікуваного антивоєнного настрою російського населення, оскільки Кремль продовжує війну в Україні і готується до майбутньої війни з НАТО.

• Росія продовжує застосовувати інноваційні безпілотні літаки дальнього радіусу дії, щоб полегшити свою триваючу кампанію ударів на великі відстані і завдати більших жертв серед цивільного населення України.