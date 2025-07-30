1254-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1003,3% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

130,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:30 Після нічної атаки шахедами російська армія на світанку завдала ракетного удару по Києву, загинули щонайменше шестеро людей, 52 людей постраждало: ракета влучила в багатоповерховий будинок – зруйновано під’їзд, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко. Близько десяти локацій постраждали від ударів БПЛА. В Соломʼянському районі зафіксовано пожежу в багатоповерхівці; займання біля житлового будинку; загорання в освітньому закладі, горять склади та декілька нежитлових приміщень; в Голосіївському районі горіли будинок і авто.

08:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 боєзіткнення. Вчора противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе. Агресор завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та один артилерійський засіб противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 32 атаки росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 317 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва – у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка. Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 070 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 16 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп встановив термін до 8 серпня для президента Росії Путіна, щоб той розпочав конструктивні переговори про припинення війни Росії проти України.

• Кремлівські чиновники продовжують демонструвати економічну міць у відповідь на запропоновані президентом США Дональдом Трампом економічні заходи проти Росії і відкидають зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні.

• За повідомленнями, Адміністрація президента Росії видала вказівки російським державним і прокремлівським ЗМІ та коментаторам просувати наративи, спрямовані на ослаблення альянсу між США та Європейським Союзом.

• Російські чиновники вже поширюють тези Адміністрації президента Росії щодо торговельної угоди між США та ЄС і, ймовірно, мають намір перешкоджати співпраці між США та Європою у підтримці України та колективній європейській обороні.

• Кремль продовжує просувати неформальну державну ідеологію, зосереджену на російському націоналізмі, яку Росія може використовувати для виправдання тривалої війни в Україні та майбутнього конфлікту з НАТО.

• Російські сили продовжують систематично порушувати Конвенцію про хімічну зброю, яку Росія підписала.