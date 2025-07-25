1248-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Україна на цьому тижні отримала нову систему протиповітряної оборони Patriot, доставка якої раніше обговорювалась з представниками німецького уряду, пише The Telegraph.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 6,9% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина – спека на всій території України. А також – хмарна погода з дощем у частині західних та північних областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10: 45 Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot з 10 необхідних: Німеччина дала підтвердження на дві системи, Норвегія – на одну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

10: 40 Президент України Володимир Зеленський заявив, що поважає думку суспільства, люди мають право казати, те, що вони думають:

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали - все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували"

10:30 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. РФ та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 964 із 1108 запущених по Україні БПЛА (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,4% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

998,9% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

129,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Вночі під час повітряної тривоги в Сумах було чути звуки вибухів: у ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

09:30 Внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Кременчуцькому районі виникла пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 331 обстріл, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3 760 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Залізничне Запорізької області; Херсон та Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 25 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіабомб, та здійснив 283 обстріли, шість із яких – з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмів агресора у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій. Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Степногірськ. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у напрямках населених пунктів Садове, Дніпровське та Придніпровське. На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, два засоби протиповітряної оборони, 196 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 76 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія, ймовірно, запровадить нові заходи для посилення свого військового адміністративного потенціалу, щоб значно збільшити темпи призову більшої кількості призовників і резервістів.

• Росія планує поступове розширення своїх збройних сил з 2022 року, і запропоновані зміни до російської системи обробки особового складу, ймовірно, мають на меті підтримати поточні зусилля з збільшення чисельності російських збройних сил.

• Розширення адміністративного потенціалу Росії для оформлення призовників та мобілізованого персоналу дозволить Росії мобілізувати сили швидше та ефективніше як під час тривалої війни в Україні, так і під час можливої майбутньої війни проти НАТО.

• Зменшення вузьких місць у російському процесі призову також вплине на здатність Росії вести майбутні війни.

• Під час третього раунду двосторонніх переговорів у Стамбулі представники Кремля продовжували сигналізувати про небажання Росії брати участь у зусиллях щодо встановлення тривалого миру в Україні.

• 24 липня президент України Володимир Зеленський подав до українського парламенту проект закону, спрямований на зміцнення незалежності антикорупційних органів України, у відповідь на негативну реакцію громадськості на суперечливий закон, який Зеленський підписав 22 липня.

• Державний департамент США схвалив дві угоди про продаж військової техніки Україні на загальну суму 322 мільйони доларів.

• 23 липня Україна і Росія провели дев'ятий обмін військовополоненими відповідно до домовленостей, досягнутих під час двосторонніх переговорів у Стамбулі 2 червня.