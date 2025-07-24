1247-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 Відбувся черговий, дев'ятий етап обміну полоненими між Україною та РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що серед захисників, які повертаються значна кількість пробула в полоні понад три роки.

10:40 Українські війська найближчим часом матимуть змогу "впливати" на територію Росії, але тип і терміни передачі нового озброєння тримаються у секреті, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль,

10:30 Понад тисячу українських військових уже повернулися додому з російського полону в межах Стамбульських домовленостей, повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

10:20 У ніч на четвер РФ атакувала українські регіони 103 ударними дронами та чотирма ракетами, повідомив президент Володимир Зеленський.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

997,9% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

129,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район 9-ма "шахедами", повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджені господарчі споруди в дачних кооперативах, а також корпус навчального закладу, який на сьогодні не використовується.

09:35 Внаслідок ракетної атаки росіян постраждали шестеро мирних жителів Черкас, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

09:30 Вночі російські безпілотники атакували Миколаїв, спалахнули пожежі на складах двох підприємств, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:25 Вночі росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА: зруйнували 9-поверхівку, пошкодили ринок Привоз, пам’ятки архітектури та іншу цивільну інфраструктуру, постраждали троє людей, повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. Є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

09:20 Державний департамент США прийняв рішення схвалити продаж Україні двох пакетів військової техніки. Перший пакет становить продаж ракетної системи ППО HAWK Phase III та засобів її обслуговування і супутнього обладнання на суму близько 172 мільйонів доларів. До другого пакету входить партія бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та супутнього обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Малокатеринівка, Магдалинівка Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки. На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька. На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 86 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія використовує триваючі внутрішні протести в Україні для посилення риторики, спрямованої на підрив легітимності України та зневіру Заходу в підтримці України.

• Триваючі протести в Україні, зокрема, не є антивоєнними демонстраціями, але російські коментатори намагаються представити їх як протести проти Зеленського та військових дій України, щоб досягти інформаційного ефекту, який принесе користь російським військам на полі бою.

• 23 липня в Стамбулі відбулася третя раунд двосторонніх переговорів між українськими та російськими делегаціями.

• Кремлівські чиновники продовжують підривати переговорний процес, підтверджуючи відданість Росії досягненню своїх початкових воєнних цілей.

• Росія продовжує диверсифікувати та зміцнювати свій апарат безпеки, прагнучи централізувати державну владу таким чином, щоб погіршити і без того систематичні зловживання щодо українських військовополонених та цивільних осіб у Росії та окупованій Україні.