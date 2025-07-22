1245-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 5 населених пунктів у чотирьох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 3,4% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина таких змін – встановлення спекотної погоди у більшості регіонів.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

10:25 Вночі (з 23:00) росіяни атакували 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 79%.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито 674 із 1368 запущених по Україні БПЛА, ще 502 локаційно втрачені (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

995,8% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

129,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Внаслідок атаки російських дронів по Одесі постраждала одна людина, повідомили в ДСНС. Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі, вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

09:30 Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, в результаті обстрілу виникла пожежа, пошкоджені підприємства, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Вночі сили ППО збили в області 14 російських безпілотників. У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт, у Васильківській громаді Синельниківського району – державне підприємство; в Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок удару FPV-дрону пошкоджена інфраструктура.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобкове, Степногірськ, Приморське, Біленьке Запорізької області; Козацьке Херсонської області та місту Суми. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки. На Лиманському напрямку відбулось двадцять три бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного. На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки. На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, одну важку вогнеметну систему, 94 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 20 на 21 липня російські війська провели масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, в яких було задіяно понад 400 безпілотників; в червні та липні 2025 року Росія продовжує завдавати значно більших ударів, ніж у січні-травні 2025 року.

• Західні партнери України під час віртуальної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайна) 21 липня пообіцяли додаткову військову та фінансову допомогу Україні.

• Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України 21 липня про «50-денну кампанію» з озброєння України на полі бою та сприяння поверненню російського президента Путіна за стіл переговорів.

• Українські чиновники обговорили питання збільшення оборонного промислового потенціалу України на тлі постійних оголошень про надання європейської допомоги.

• Україна офіційно запропонувала третій раунд переговорів з Росією на тлі спекуляцій в інформаційному просторі України та Росії. Російські чиновники продовжують вдавати зацікавленість у добросовісних переговорах, незважаючи на те, що не запропонували і не погодилися на третій раунд переговорів.