1244-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Відбувається серія обшуків у різних регіонах України, детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з них передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, сьогодні його затримала СБУ.

09:30 Івано-Франківськ вночі зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії, повідомив міський голова Руслан Марцінків. У трьох селах громади пошкодження інфраструктури, постраждало четверо людей.

09:25 Через масовану російську атаку на Київ загинула людина, повідомили в ДСНС. Внаслідок обстрілу Києва пошкоджені: дитячий садочок; супермаркет; МАФи; гаражі; транспортні засоби; складські приміщення; наземна частина станції метро. Руйнування та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3316 дронів-камікадзе та здійснили 5978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні, Приморське, Оріхів Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки. На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії. На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.. На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки. На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно–тактичного рівня, 132 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи продовжують публічно повторювати, що Росія не зацікавлена в найближчому вирішенні війни в Україні, яке не відповідає вимогам Москви.

• Німецькі та українські чиновники оцінили, що Росія продовжує розширювати виробництво дронів типу «Шахед», щоб запускати ще більші пакети ударів дронів великої дальності, які включають до 2000 дронів за одну ніч. Російські сили можуть бути здатні завдати удару по Україні до 2000 дронів за одну ніч до листопада 2025 року, якщо поточна тенденція зростання використання російських дронів вночі продовжиться.

• Президент Азербайджану Ільхам Алієв повторив вимоги до Росії взяти на себе відповідальність за збиття літака Azerbaijan Airlines у грудні 2024 року, інцидент, який продовжує створювати напругу в російсько-азербайджанських відносинах.