1243-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, найбільше атак відбулося на Покровському – 398 (позаминулого тижня було 439), Лиманському – 180 (було 200) та на Північно-Слобожанському-Курському – 157 (було 118) напрямках.

12:30 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1040 російських атак (позаминулого тижня – 1240), при цьому знищено 8060 російських військових (позаминулого – 7490): у середньому 6,5 за атаку (позаминулого – 6,2).

12:05 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 693 кореговані авіаційні бомби, що значно менше, ніж попереднього тижня (було 952), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:50 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв ключову роль у рішенні президента США Дональда Трампа продовжити військову допомогу Україні, вважає міністр закордонних справ ФРН Йоханн Вадефуль, підкресливши вплив особистих переговорів Мерца з Трампом.

11:10 Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Росії у зв’язку з катастрофою літака авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) біля Актау.

10:30 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 57-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни, крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито 687 із 1307 запущених по Україні БПЛА, ще 405 локаційно втрачені (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),-

132,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

992,6% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

129,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі по Ізюму Харківської області влучили чотири російські безпілотники, один – у двоповерховий житловий будинок, пошкоджено другий поверх будівлі, поранено двох осіб, три – у нежитлову приватну будівлю, повідомили в міській військовій адміністрації.

09:30 Вночі російські війська атакували дроном Василівський район Запорізької області, внаслідок удару по приватному будинку постраждали дві людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні щомісяця мобілізують близько 30 тисяч осіб, а близько 1,5 мільйона людей не оновили свої військово-облікові дані.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 154 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 64 авіаційних ударів, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5706 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шостка Сумської області; Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке Донецької області; Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське, Васинівка, Оріхів, Григорівка, Річне Запорізької області; Тягинка, Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА та одну артилерійську систему російських загарбників. На Північнослобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 323 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південнослобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Греківка, Шандриголове, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка. На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Шевченко, Муравка, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Темирівка, Зелене Поле та в напрямку Маліївки. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу Кам’янського. На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень з противником. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 270 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 23 ракети, 121 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вночі з 18 на 19 липня російські війська здійснили серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.

• 18 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський домовилися про майбутні інвестиції США у виробництво українських безпілотників та закупівлю США українських безпілотників.