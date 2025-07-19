1242-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Вночі (з 19:30) росіяни атакували 379-ма засобами повітряного нападу:

- 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ (близько 200 – "шахеди");

- 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

- 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);

- 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

- 185 ударних БпЛА типу Shahed;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 7 крилатих ракет Іскандер-К;

- 9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито 689 із 1306 запущених по Україні БПЛА, ще 418 локаційно втрачені (разом – 85%).

10:15 У Черкаській та Полтавській областях через грозу зі шквальним вітром без електропостачання залишились 26 населених пунктів, пошкоджені приватні будинки.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

990,9% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

129,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі російські війська здійснили наймасованішу атаку на Павлоград, застосувавши ракети та безпілотники, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства та п’ятиповерховий житловий будинок.

09:30 Армія РФ вночі протягом чотирьох годин масовано атакувала Шосткинську громаду, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, є пошкодження у житловому секторі, обійшлося без постраждалих.

09:25 Внаслідок нічного удару дронів по багатоповерховому будинку в Одесі загинула людина, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Залізничне, Новоданилівка, Плавні Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та шість інших важливих цілей противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 38 боєзіткнень. Ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинув сімнадцять керованих бомб, здійснив 351 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки. На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Оріхово–Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро–Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік населеного пункту Філія та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Камишувахи. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 112 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 19 липня Європейська Рада Європейського Союзу затвердила 18-й пакет санкцій, спрямований головним чином проти доходів Росії від нафти та схем ухилення від санкцій.

• У відповідь на новий пакет санкцій ЄС російські чиновники продовжують неправдиво стверджувати, що санкції не мають впливу на російську економіку.

• Деякі російські чиновники визнають вплив санкцій на російську економіку, незважаючи на зусилля Кремля приховати та заперечити такий вплив.

• 18 липня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умерова секретарем Ради національної безпеки і оборони.

• Кремль продовжує реалізовувати свої довгострокові цензурні заходи, щоб посилити контроль над російським інформаційним простором в Інтернеті.