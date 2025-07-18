1241-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Через несприятливі метеоумови (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 29 населених пунктів у чотирьох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина – хмарна погода у більшості областей України і дощ у південно-західному регіоні держави. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,4% нижчим, ніж попереднього дня. Причина таких змін – спадання спеки на всій території України.

10:25 Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

10:15 Вночі (21:30) росіяни атакували 35 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ (29 із них – шахеди).

Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 49%.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито 823 із 1559 запущених по Україні БПЛА, ще 547 локаційно втрачені (разом – 88%).

10:05 Посли країн – членів Європейського Союзу домовилися про 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ), повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас. Reuters пише, що цей пакет має знизити цінову межу G7 для сирої нафти до 47,6 долара за барель.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,9% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

132,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

989,5% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

129,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі в результаті російського удару із застосуванням БПЛА у Дніпропетровській області загинув машиніст поїзда, поранено його помічника, – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

09:40 Внаслідок нічних атак росіян по громадах Запорізької області одна людина загинула й одну поранено, повідомив начальник ВА Іван Федоров.

09:30 Внаслідок атаки російських дронів у Павлоградському районі одна людина загинула і двоє постраждали, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників. На Північнослобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих авіабомб, а також здійснив 356 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південнослобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового. На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле. На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом минулої доби ворог наступальних дій не здійснював. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 135 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Центральний банк Росії продовжує демонструвати стабільність і зростання російської економіки, проводячи для цієї видимості економічну політику, яка, ймовірно, посилить економічну нестабільність країни.

• Нестійко високі виплати солдатам і наслідки пов'язаного з цим дефіциту робочої сили в країні, ймовірно, ще більше дестабілізують російську економіку, незважаючи на зусилля Кремля з демонстрації стабільності.

• За повідомленнями, російські банкіри приватно висловлюють занепокоєння з приводу зростання кількості безнадійних кредитів, незважаючи на заяви центрального банку Росії про економічну стабільність.

• Повідомлення про те, що українські сили націлилися на Москву і Санкт-Петербург в ніч з 16 на 17 липня, ймовірно, є надмірною реакцією на стандартні заяви Росії про тривалу кампанію України з завдання глибоких ударів, спрямовану на підрив оборонної промислової бази Росії.

• 17 липня Україна і Росія провели черговий обмін тілами загиблих у боях військовослужбовців відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

• Верховна Рада України затвердила призначення колишньої міністерки економіки України Юлії Свириденко новою прем'єр-міністеркою України, а президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку юстиції Ольгу Стефанишину спеціальним представником у США.