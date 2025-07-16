1239-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:35 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зіграв вагому роль у рішенні Трампа про додаткові ЗРК Patriot для України, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Як зазначає видання, Мерц в телефоні розмові з Трампом 3 липня привітав його з Днем незалежності США та "запропонував угоду" – щоб Німеччина купила у США для України дві системи Patriot. Вже 11 липня, після нового масштабного обстрілу України, Трамп сам зателефонував канцлеру Німеччини з мобільного телефона та висловив розчарування діями очільника Кремля, заявивши, що готовий запропонувати не дві, а навіть 5 систем.

17:00 Мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Україні під час чергової волонтерської поїздки з допомогою для ЗСУ, повідомив представник муніципалітету Огре Патрікс Гріва. Детальної інформації про обставини та ступінь поранення Хельманіса немає – відомо лише, що він у стабільному стані.

16:25 Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі сирійських військових та поблизу президентського палацу в Дамаску, пише The Times of Israel.

15:50 Якщо Україна отримає від США далекобійні ракети Tomahawk, їх буде складно розгорнути через відсутність стратегічних бомбардувальників, заявив заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників".

15:15 Верховна Рада відправила у відставку уряд Дениса Шмигаля, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Зазначається, що звільнення прем'єр-міністра та його уряду підтримав 261 нардеп.

15:10 Росія дедалі частіше застосовує хімічну зброю у війні в Україні, намагаючись змусити країну капітулювати шляхом завдання масштабних страждань мирному населенню, заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

14:35 У Європі дізналися про план Трампа щодо зброї для України "в режимі реального часу", пише Reuters з посиланням на джерела. Зазначається, що Трамп представив рамкову програму, а не детальний план. Центральне питання полягає в тому, хто і коли пожертвує батареї Patriot.

14:00 Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Рішення, що передбачає збільшення видатків на армію до 412,4 мільярда гривень, підтримали 257 депутатів.

13:25 Трамп заявив, що ракети для систем Patriot для України вже відвантажуються європейським союзникам.

12:50 Законопроєкт про новий пакет санкцій проти Росії набирає дедалі ширшу підтримку в Палаті представників, повідомив американський сенатор Ліндсі Грем. За його словами, кількість співавторів документа сягнула 88, при цьому вони рівномірно представлені з обох партій.

12:15 Внаслідок масованої російської дронової атаки у Вінницькій області пошкоджено 19 приватних житлових будинків, два з них майже повністю зруйновані, повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна в ефірі телемарафону.

12:10 Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

12:00 Внаслідок обстрілу російськими військами 15 мирних жителів Кривого Рогу отримали поранення, повідомив президент України Володимир Зеленський. Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура.

11:30 Державний секретар США Марко Рубіо та міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії під час телефонної розмови 14 липня домовилися встановити кінець серпня як фактичний термін досягнення ядерної угоди з Іраном. Якщо до цього терміну угоди не буде досягнуто, три європейські держави планують запустити механізм "snapback", який автоматично відновить усі санкції Ради безпеки ООН проти Ірану, які були скасовані згідно з угодою 2015 року. Процес активації "snapback" триває 30 днів, і європейці хочуть завершити його до того, як Росія почне головування в Раді безпеки ООН у жовтні.

11:05 Через несприятливі метеоумови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 8 населених пунктів у двох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 5,1% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина – спекотна погода на всій території України, а також висока хмарність та дощ у частині західних областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня.

10:40 Вночі (з 20:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму (до 255 із них – шахеди).

Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни, 145 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 86%.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито 984 із 1936 запущених по Україні БПЛА, ще 755 локаційно втрачені (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

986,5% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

129,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

85,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Росіяни вночі атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області, уражено інфраструктурний об'єкт, повідомили в Ізмаїльській РДА. Постраждалих немає.

09:40 Російські БПЛА вночі атакували Вінницю, є влучання в обʼєкти промислової інфраструктури, пошкоджено 4 житлові будинки, повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна. Семеро людей поранено. Загалом територію Вінницької області атакували 28 БПЛА, з них орієнтовно 18 знищені.

09:30 Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг – балістична ракета і 28 шахедів – поранення отримала одна людина, повідомив начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

09:20 Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Харків – впродовж 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів – постраждало двоє людей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Більшість ударів – по цивільному підприємству в Київському районі міста.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Зибине, Одрадне Харківської області; Родинське, Сухий Яр, Мирноград, Новополтавка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників. На Північнослобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню. На Південнослобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки. На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське. На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка. В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку наші оборонці також відбили один ворожий штурм. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 284 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремлівські чиновники відхилили вимогу президента США Дональда Трампа про те, щоб Росія погодилася на угоду про припинення вогню в Україні протягом 50 днів, одночасно просуваючи твердження, що Росія може витримати економічний тиск і залишається відданою досягненню своїх військових цілей.

• Теорія перемоги російського президента Путіна продовжує визначати його небажання йти на компроміс щодо своєї довоєнної вимоги про капітуляцію України.

• Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові призначення в уряді України.