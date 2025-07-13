1236-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

132,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

981,6% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

129,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

84,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета фінансування, повідомляє CBS News з посиланням на кілька дипломатичних джерел. Джерело можливого нового фінансування поки що незрозуміле: у розпорядженні Трампа є 3,85 млрд доларів, що залишилися від президентських повноважень часів Байдена, які можуть бути використані для відправки військової техніки в Україну, а також президент має повноваження заарештувати близько 5 млрд доларів закордонних російських активів і спрямувати ці кошти в Україну, хоча ні він, ні Джо Байден цим не скористалися.

09:35 Німеччина підтримає Україну, профінансувавши закупівлю ракет Patriot великої дальності в обсязі, що обчислюється тризначними сумами, заявив координатор штабу допомоги Україні Крістіан Фройдінг. Німеччина запустила виробництво ракет до систем Patriot, яке не залежатиме від США.

09:25 Ввечері та вночі російські війська обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 37-річний чоловік і частково знищено ліцей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:20 У Харківській області через негоду без електропостачання залишаються близько 30 тис. абонентів, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Унаслідок ускладнення погодних умов загинула жінка в Чугуївському районі, отримавши смертельні травми внаслідок падіння дерева. У Харкові внаслідок стихії постраждали щонайменше п’ятеро людей: у Салтівському районі зірвало дах приватного будинку, травмовано трьох осіб; в Основ’янському поранено дівчинку внаслідок падіння дерева; у Шевченківському чоловік отримав травму голови після падіння дерева на автомобіль; у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 200 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного удару та 100 авіаційних ударів, скинув 179 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5635 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3956 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Шостка, Хомине Сумської області; Лісне, Вільхуватка Харківської області; Чарівне, Новоандріївка, Плавні, Приморське, Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, один пункт управління та один командно-спостережний пункт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 38 керованих бомб, здійснив 323 обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 263 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 32 ракети та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 11 на 12 липня Росія здійснила черговий масштабний удар безпілотниками та ракетами по Україні – це вже третій комбінований удар із застосуванням понад 500 безпілотників та ракет лише за липень.

• Нещодавно російські війська просунулися від кордону до Великого Бурлука на північному сході Харківської області – ймовірно, з метою поєднати російські операції поблизу Вовчанська з операціями поблизу Дворічної, можливо, щоб полегшити російські зусилля зі створення буферної зони вздовж кордону.

• Україна підписала кілька стратегічних угод із західними оборонними компаніями з метою зміцнення своєї оборонної промислової бази під час Конференції з відновлення України в Римі.