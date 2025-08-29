Елегія, якій не придумав назви

Тепло нас полишає і відходить.

Відходить час – у нього свої сходи,

свої поруччя, витоки й зима.

У дім мій залітають в’ялі оси

летять, мов п’яні: вітром їх заносить

то є вони, то раптом їх нема.

Все змінюється, все стає жовтішим:

листок горіха, літери у віршах,

ключі гусей перелітають нас,

ми переходимо, сповільнюючи ріки,

качиним кахканням і споночілим криком

і рибою з намуленого дна.

Поки усе примириться, пристане:

укриється листками і листами,

й скоротиться в щоденний колобіг,

поки прив’януть квіти і колосся –

ми не помітимо як час нас переносить

в дверний замок і перетворить в сніг.

Так час нам крутить голови на вітрі.

Так спокушає нас і нашу віру,

що все незмінне – тільки щось іде, –

щось проминає, переходить й зникне

бо ми до сну річок віддавна звикли,

і нам зима з-над берега гуде.

Та час нам кришиться, як в олівців графіти,

ламається, як все у цьому світі,

нам залишає тільки шум і рух,

побляклі береги, порожні гнізда,

протяжний звук руки віолончеліста,

прощальних ос і дзеленчливих мух.

Ми залишаємось у часовім полоні –

у цій розлитій у воді симфонії,

у дзенькоті горнят і тарілок,

ув усвідомленні, що ми з ним протікаєм

у ринві із дощем, що ми втікаєм

до перших туманів худих річок.

А далі сніг покаже своє тіло

і буде із вікна мого повсюди біло.

Підстружим олівці, заварим чаю.

Продовжать зиму вірші, їх читання.

Час на порозі скулиться в чеканні,

а я його у вікнах виглядаю.