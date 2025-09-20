Космос японського саду

Василь МАХНО

 

Ми з пагорба зійшли в японський сад,

з якого погляд мій зелену воду ссав

й хлебтав, як пес, з руки прозору воду.

І жоден камінь в ньому не збудивсь,

немов монах, неначе дзен-буддизм –

мовчання і просвітлення походу

 

стежок життєвих, помислів й зими –

так виглядало, що заходим ми

в країну острівців й камінного мовчання,

щоби з бамбука з флейтою в руках

знайти домівку, слово і мурах

закисле озерце  і час прощання.

 

І увійшовши, й скинувши тягар –

монашу туніку, оздоблений стихар,

немов наплечник з мотлохом життєвим,

нас тиша огорнула, як дітей,

така масна й в’язка, неначе клей, –

космічний протяг і космічні зливи

 

і одночасно все, що аніруш,

що стало каменем і вибрало кору,

що живиться повітрям й хлібом ґрунту,

будиночок і хвіртка, й деревця –

і корінець, що поруч корінця,

і сіра чапля з правом поруч бути.

 

Із тиші, звісно, зродиться нам тиш,

так як гора народить сіру миш,

так як слова, якім нам вчити й знати

так довго йти, щоб увійти в цей сад,

який нам виклав хтось чи написав,

в якім сидіти поночі й мовчати.

 

Мовчи в тім саді – заглядай углиб,

вишукуй сторони, тримайся за вугли

нічого не згуби – не плач, не падкай.

Тобі даровано з-за пагорба зійти:

без будь-якого плану і мети

без будь-якої пам’яті на згадку.

 

І все ж, підібраний замшілий камінець,

у пам’яті і слові накінець,

триматиме мовчання й дрібку світла,

для того, щоби вирушивши в путь,

узяти необхідне, – та й беруть

космічну тишу, що кущем заквітла.

20.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Про що мовчить Гемінґвей?
Роксана Харчук
Головною проблемою книжки є недовіра її автора до письменників, які писали про Першу і про Другу світову. Вони, на його думку, вважалися вершинами літератури, допоки українці не отримали актуальну війну, яка іде не за території, а за існування.
19.09.25 | | Штука
Музика міжкультурного діалогу
22 вересня о 19:00 у Львівській філармонії прозвучить хоровий проєкт «Діалог культур: Україна — Балтія — Скандинавія — Велика Британія» у виконані Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського.
18.09.25 | | Штука
Азійщина
Юрій Винничук
Дивує, що чимало освічених закордонних політиків ще й досі з недовірою сприймають той факт, що ми з московитами – не один народ і навіть не брати, а люті вороги уже віками
17.09.25 | | Дискурси
Вони не можуть, не вміють, не знають
Майкл Мишкало
Ще трохи випили – і щось зарухалося в голові, можна потроху ліпити слова – і вийшла емоційна промова. З натяжкою цей набір слів можна назвати розмовою
16.09.25 | | Дискурси
31 «Контрасти» у Львівській філармонії
Від 26 вересня по 9 жовтня у Львівській національній філармонії відбудеться один із найстаріших фестивалів сучасної музики в Україні. «Контрасти» відкривають четверте десятиліття темою «Симулякр».
16.09.25 | | Штука
Конструкції, деконструкції та реконструкції
Тарас Возняк
Властиво, конструкції Володимира Дідушицького, деконструкції Олега Тістола, ну і реконструкції нас, милих галичан. Три львівські виставки
16.09.25 | | Дискурси
Блеф і «червоні лінії»
Юрко ТИМЧУК
Добре знати, що таке «сквіз», «контбет» чи «фолд», непогано мати уяву про «фервей», «пітч» чи «патт», але зараз краще вміти користуватися АК чи антидроновою «Мавкою». Огляд подій тижня.
15.09.25 | | Україна
Осінь
Андрій Содомора
Всі барви й звуки скошені –             лиш срібло де-не-де: Струна найтонша осені                                 мелодію веде...
15.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.