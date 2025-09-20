Космос японського саду

Ми з пагорба зійшли в японський сад,

з якого погляд мій зелену воду ссав

й хлебтав, як пес, з руки прозору воду.

І жоден камінь в ньому не збудивсь,

немов монах, неначе дзен-буддизм –

мовчання і просвітлення походу

стежок життєвих, помислів й зими –

так виглядало, що заходим ми

в країну острівців й камінного мовчання,

щоби з бамбука з флейтою в руках

знайти домівку, слово і мурах

закисле озерце і час прощання.

І увійшовши, й скинувши тягар –

монашу туніку, оздоблений стихар,

немов наплечник з мотлохом життєвим,

нас тиша огорнула, як дітей,

така масна й в’язка, неначе клей, –

космічний протяг і космічні зливи

і одночасно все, що аніруш,

що стало каменем і вибрало кору,

що живиться повітрям й хлібом ґрунту,

будиночок і хвіртка, й деревця –

і корінець, що поруч корінця,

і сіра чапля з правом поруч бути.

Із тиші, звісно, зродиться нам тиш,

так як гора народить сіру миш,

так як слова, якім нам вчити й знати

так довго йти, щоб увійти в цей сад,

який нам виклав хтось чи написав,

в якім сидіти поночі й мовчати.

Мовчи в тім саді – заглядай углиб,

вишукуй сторони, тримайся за вугли

нічого не згуби – не плач, не падкай.

Тобі даровано з-за пагорба зійти:

без будь-якого плану і мети

без будь-якої пам’яті на згадку.

І все ж, підібраний замшілий камінець,

у пам’яті і слові накінець,

триматиме мовчання й дрібку світла,

для того, щоби вирушивши в путь,

узяти необхідне, – та й беруть

космічну тишу, що кущем заквітла.