1234-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,3% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

132,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

979,0% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

129,1% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

84,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО:

"Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на сто відсотків. Ми збираємося надсилати ракети Patriot до НАТО, а потім НАТО їх розподілить".

09:30 Росіяни вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району та по Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поруйновано сільськогосподарське підприємство, пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач.

09:25 Вночі росіяни атакували Чугуїв безпілотниками, поранено жінку, зафіксовано пошкодження житлових будинків та медичного закладу, ще шість БпЛА влучили по промисловому підприємству, викликавши пожежу, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

09:20 Внаслідок ранкового російського удару із застосуванням безпілотників типу "Шахед" по центру Харкова поранено 9 людей: дрон влучив у триповерхову будівлю, пошкоджено також пологовий будинок, обійшлося без постраждалих, породіль із малюками евакуюють в інший медзаклад, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, за вчора зафіксовано 214 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5539 обстрілів, з яких 92 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3822 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Андріївка, Кіндрашівка, Володимирівка, Нова Ніч, Садки Сумської області; Олексіївка Дніпропетровської області; Покровськ Донецької області; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, здійснив 306 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, агресор намагався просуватись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Яблунівка та Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили атаку у районі Малинівки. На Придніпровському напрямку агресор провів 11 марних спроб наступу на позиції наших захисників. На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 222 безпілотних літальних апарати, 14 ракет та 76 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Державний секретар США Марко Рубіо висловив розчарування після зустрічі 10 червня з міністром закордонних справ Росії Лавровим щодо відсутності прогресу з боку Росії у питанні припинення війни в Україні.

• Кремль продовжує докладати зусиль, використовуючи дипломатичні контакти зі США, щоб відвернути увагу від війни в Україні і скерувати її на потенційне відновлення американо-російських відносин.

• The Economist оцінив, що Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну при її нинішньому відносно прискореному темпі просування, який коливався протягом війни і навряд чи залишиться постійним.

• 9 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі зі спеціальним посланником США в Україні генералом Кітом Келлогом.

• За повідомленнями, США відновили деякі поставки військової допомоги Україні.

• Західні союзники України продовжують надавати їй військову допомогу.

• В ніч з 9 на 10 липня Росія здійснила черговий масштабний ракетний і безпілотний удар по Україні, який був спрямований переважно на місто Київ і призвів до жертв серед цивільного населення та значних пошкоджень цивільної інфраструктури.

• Тактика ударів Росії, поєднана зі збільшенням масштабів і концентрацією останніх ударів, має на меті перевантажити українську протиповітряну оборону і завдає значної шкоди.

• 9 липня президент Росії Путін звільнив заступника міністра закордонних справ і спеціального представника президента по Близькому Сходу та Африці Михайла Богданова.