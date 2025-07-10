Підтоплені електропідстанція, дороги, будинки: у Львові й області долають наслідки негоди.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, у ніч на 10 липня внаслідок інтенсивних опадів у Львівській області вийшли з русел річки Щирка та Зубра. Через підйом рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Частково підтоплена автодорога Львів – Пустомити – Меденичі.

Наразі у Львівській області через негоду 44 тисячі абонентів залишаються без електропостачання, 55 населених пунктів знеструмлено повністю і ще137 частково. Над ліквідацією наслідків працює 64 бригади, 96 одиниць техніки і 275 працівників.

Тим часом дощ не припиняється і вода продовжує прибувати. За інформацією ЛМР, кількість опадів, що випали у місті, вже становить 110,2 мм. Це 115% місячної норми (станом на 09:00). Це класифікується як "надзвичайний дощ" – це коли кількість опадів понад 80 мм і більше, що випадають за 12 годин і менше.

Як зазначили у ЛОВА, станом на 12:37 у Львові провели роботи з відкачування води на електропідстанції на вул. Трускавецькій, 58а та з підвалу амбулаторії в Сокільниках. Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучили 38 рятувальників та 7 штук техніки, 2 човни.

Затопило дорогу в Сокільниках. Втім дорожники Львівщини повідомили, що воду частково відкачано, і з обіду (10 липня) там вже почали пропускати транспорт. Служба підкріпила узбіччя, проте повністю рух наразі не відновлений. Також додали, що внаслідок негоди у Солонці на трасі Київ–Чоп відбувся невеликий зсув дорожнього полотна, працює відповідна техніка. На інших ділянках ускладнень в русі немає. Наразі підрядні організації об'їжджають всі дороги державного значення.

У департаменті паливно-енергетичного комплексу зазначили, що наразі 44 тисячі абонентів залишаються без електропостачання, 55 населених пунктів знеструмлено повністю, 137 частково, працює 64 бригади, 96 одиниць техніки і 275 працівників.

В області готові до оперативного дослідження якості питної води. У разі загострення ситуації наявних реагентів достатньо. Профілактична робота ведеться, заміри якості питної води проводять регулярно.

Головам міських, селищних та сільських громад дали завдання організувати обстеження зруйнованих (пошкоджених) будівель та споруд, встановити розміри збитків і визначити обсяги грошей для відновлення.

У Скнилові з підтопленого будинку врятували чотирьох людей, серед яких двоє дітей.

Пожежно-рятувальні підрозділи проводять відкачування води з території електропідстанції за допомогою мотопомп.

"Є місця, де вода сягає майже 3 метрів – йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів", – повідомив міський голова Андрій Садовий.

У Львові станом на 12:41 були підтоплені кілька будівель переважно у Франківському районі, частина – у Сихівському.

"Переважно йдеться про підтоплення укриттів. Десь вода сама сходить, десь відкачуємо. Найскладніше ситуація у початковій школі "Школа радості", Ліцеї Пулюя та Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва. Однак всюди ситуація контрольована. Що стосується культурних інституцій, то є підтоплення приміщення у Центрі Довженка. Зараз там ліквідовують наслідки негоди, тож сьогодні тут не працюватиме кінозал та точка "Спільно", – повідомив директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.

У місті зафіксували падіння 9 дерев та 4 великих гілок. Їх всіх оперативно розкрижували. Також були повідомлення від жителів про протікання дахів. На кожній з адрес працюють комунальні служби, частину протікань вже ліквідували.

На короткий час трамваї маршрутів №4 і №8 були закорочені до Центру Довженка через підтоплення на вул. Вернадського. Коли вода зійшла, відновили курсування за повним маршрутом.

Керівниця управління охорони здоров’я Марта Матюшко зазначила, що звернень мешканців щодо травм внаслідок негоди не було, всі поліклініки та лікарні міста працюють у звичному режимі.