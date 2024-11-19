Карпати засипало снігом.

Гірські вершини Карпат вранці 19 листопада вкриті снігом. Нині там вітряно та мороз. 

 

 

Відео засніженої гори Піп Іван опублікував керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Чорногірський, фотограф і краєзнавець Василь Фіцак.

 

"Обсерваторія на г. Попіван. Оце прийшла зима! Цілу ніч не вщухає моцний вітер, який вже потроху намів снігу. Температура -6°С", – прокоментував Василь Фіцак.

 

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

 

 

"Станом на 9:00 19.11.2024 в ур. Заросляк хмарно, сніг, вітер південно-західний 3-4 м/с, температура повітря -3°С", – повідомили на фейсбук-сторінці Гірські рятувальники Прикарпаття.

 

Урочище Заросляк розташоване біля підгір’я Говерли і з усіх сторін оточене лісом та вершинами карпатських гір.

19.11.2024

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