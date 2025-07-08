Повалені дерева, пошкоджені будинки, знеструмлення: наслідки буревію на заході України.

Увечері 7 липня на заході України вирував буревій. У Львові, Тернополі та Івано-Франківську попадали дерева, обірвані лінії електропередач, зірвані дахи. 

 

Перед головним корпусом ЛНУ ім.І.Франка дерево впало просто на дорогу й обірвало тролейбусну лінію.

 

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, станом на ранок 8 липня внаслідок негоди було повалено 47 дерев і великих гілок та пошкоджено 2 автомобілі. Також зафіксували обриви на 13 мережах електропостачання. Наразі всі пошкодження ліквідували. Обійшлося, на щастя, без постраждалих.

 

За інформацією Львівобленерго, на Львівщині станом на ранок 8 липня через негоду знеструмлені 54 населені пункти повністю та 159 частково у різних районах Львівської області. Ліквідовують наслідки негоди 79 бригад "Львівобленерго" у складі 339 працівників, задіяли 118 одиниць техніки.

 

У парку ім.І.Франка дерево впало на центральну алею.

 

В Івано-Франківській області, як розповіла голова місцевої ОВА Світлана Онищук, через негоду на ранок вівторка без електропостачання залишалися 29 населених пунктів повністю і 36 – частково. Знеструмлено 23 лінії електропередач повністю та 13 – частково.

 

Найбільше постраждали Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський та Косівський райони. Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання.

 

За словами пані Онищук, у Рогатинській та Галицькій громадах буревій повалив дерева на проїжджу частину дороги. У Рожнятівській громаді та Калуші дерева впали на легкові автомобілі – обійшлося без постраждалих. У Перегінській громаді пошкоджено покрівлю ліцею №2.

 

У Рожнятівській громаді та Калуші (Франківщина) дерева впали на легкові автомобілі.
 

На Тернопільщині зірвало дах з будинку культури, у частині Тернополя зникло світло. У декількох мікрорайонах міста на проїжджу частину впали дерева.

 

У містечку Козова зірвало дах з місцевого будинку культури.

 

Як зазначив очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, пошкодженно 18 ЛЕП 10 кВ, в т. ч. 5 частково, 239 ТП. Без електропостачання залишилися 66 населених пунктів, в т. ч. 42 частково, 8082 споживачі. Аварійні бригади працюють.

 

Шквальний вітер зірвав частину покрівлі будинку культури в Козовій (Тернопілля).

 

За інформацією Укренерго, на ранок 8 липня частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкоджень. Заживлення всіх знеструмлених абонентів прогнозується до кінця доби.

 

Тим часом через негоду, яка вирувала вчора і у сусідніх країнах, затримується низка міжнародних поїздів, які курсують через Львів.

 

Угорська та словацька залізниці затримують поїзди №143/750 з Відня й Будапешта, а також №617/964 з Братислави. Укрзалізниця повідомила, що пасажирів з Дебрецена й Кошице довозитимуть до кордону резервними автобусами. У Чопі їх забере поїзд Укрзалізниці №28. 

 

Крім того, через негоду пошкоджено контактну мережу поблизу Баркасова та Сколе. Це вплине на час прибуття поїздів: №9 Київ – Будапешт, №82 Чоп – Київ, №14 Солотвино – Київ, №38 Мукачево – Одеса та №749 Київ – Чоп із безпересадними вагонами на Відень.

 

 

08.07.2025

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