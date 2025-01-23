У Карпатах на сніголавинній станції три дні поспіль фіксують температурні рекорди.

На сніголавинній станції Пожежевська у Карпатах 19–21 січня фіксували температурні рекорди, зокрема 20 січня тут було +12⁰ С, тоді як попередні рекорд на цю дату – +7,7⁰С. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

"На сніголавинній станції Пожежевська три дні поспіль фіксувалися температурні рекорди.

19–21 січня 2025 р. максимальні температури повітря були на 1,8–4,3⁰С вищими від попередніх рекордних значень для цих днів", – зазначили у гідрометцентрі.

Рекордно високі температури фіксували:

19 січня +8,2⁰С (попереднє рекордне значення було +6,4⁰С у 1999 р.);

20 січня +12⁰С (попереднє рекордне значення було +7,7⁰С в 1999 р.);

21 січня +9,5⁰С (попереднє рекордне значення було +6,9⁰С в 1999 р.).

19–21 січня 2025 року максимальні, середні за добу та мінімальні температури повітря перевищували рекордні значення для цих днів.