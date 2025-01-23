У Карпатах на сніголавинній станції три дні поспіль фіксують температурні рекорди.

На сніголавинній станції Пожежевська у Карпатах 19–21 січня фіксували температурні рекорди, зокрема 20 січня тут було +12⁰ С, тоді як попередні рекорд на цю дату – +7,7⁰С. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
"На сніголавинній станції Пожежевська три дні поспіль фіксувалися температурні рекорди.
19–21 січня 2025 р. максимальні температури повітря були на 1,8–4,3⁰С вищими від попередніх рекордних значень для цих днів", – зазначили у гідрометцентрі.
Рекордно високі температури фіксували:
19 січня +8,2⁰С (попереднє рекордне значення було +6,4⁰С у 1999 р.);
20 січня +12⁰С (попереднє рекордне значення було +7,7⁰С в 1999 р.);
21 січня +9,5⁰С (попереднє рекордне значення було +6,9⁰С в 1999 р.).
19–21 січня 2025 року максимальні, середні за добу та мінімальні температури повітря перевищували рекордні значення для цих днів.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
В українських Карпатах для спостереження за факторами лавиноутворення є дві сніголавинні станції (Сл): Плай у Закарпатській області та Пожежевська (на фото) у Івано-Франківській області.
23.01.2025