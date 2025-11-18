На Львівщині через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів.

Станом на 08:00 18 листопада сім населених пунктів Львівської області знеструмлено повністю, ще 35 – частково. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Роботи з відновлення електропостачання тривають. До ліквідації наслідків негоди залучили 15 бригад «Львівобленерго» – це 64 працівники та 22 одиниці техніки.

«Якщо ви побачили обірвані електромережі, одразу повідомте про це у Львівобленерго: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68», – зазначають енергетики.

Наразі знеструмлено населені пункти у таких районах:

Північному РЕМ (Чевоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька частина);

Південному РЕМ (Сколівська част.);

Карпатському РЕМ (Турківська част.);

Західному РЕМ (Мостиська част.);

Центральному РЕМ (Жидачівська част.);

ЛМЕМ (Пустомитівська част.).

Енергетики нагадують про необхідність дотримуватись правил безпеки якщо ви побачили обірвані електромережі:

- Одразу повідомте про це у Львівобленерго.

- Не наближайтесь ближче, ніж на 8 метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом.

- Відходьте з небезпечної зони «гусячим кроком» – зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної і від землі й пересувайтеся дрібними ковзкими кроками.

- Якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, телефонуйте в екстрені служби: 101, 103 або 112.