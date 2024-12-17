Сильний вітер пообривав лінії електропередач. Багато сіл залишилися без світла.

Другу добу поспіль в Галичині вирує негода: пориви вітру сягають швидкості до 30 метрів на секунду. В багатьох селах і містах обірвало лінії електропередач. Без світла повністю чи частково залишилося понад 50 населених пунктів на Львівщині та 15 на Тернопіллі.

"На жаль, сьогодні вночі та вранці через сильні пориви вітру відбулись відключення електромереж у Львівській області. Через негоду знеструмлені 10 населених пунктів повністю та 43 частково у різних районах Львівської області", – йдеться у повідомленні ЛОВА.

Для відновлення електропостачання працюють 22 бригади фахівців Львівобленерго, зокрема задіяли 94 особи та 33 одиниці техніки.



Через пориви вітру у Тернопільській області знеструмлено 4 населені пункти повністю та 11 частково.

"Унаслідок поривів вітру відбулися аварійні відключення, внаслідок чого без електропостачання залишилися 4 населені пункти повністю та 11 частково в зонах відповідальності Гусятинського, Борщівського, Козівського та Зборівського РЕМів", – йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Загалом без електроенергії на Тернопільщині понад 3 тисячі споживачів.

Мешканцями нагадують: якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар струмом.