1232-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5928 обстрілів, з них 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5928 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні Запорізької області; Миколаївка та Львове Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового й Середнього. На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони поблизу Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Промінь, Новосергіївка, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького й Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль. Противник один раз атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, дві бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, один засіб ППО, 227 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

07:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

977,0% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

128,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

84,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:30 Вночі Луцьк зазнав наймасованішої з початку повномасштабного вторгнення атаки російських військ безпілотниками та ракетами, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Пошкоджено гаражі на території одного з гаражних кооперативів, спалахнула пожежа на території одного з місцевих підприємств; жертв нема.

07:20 Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправки в Україну системи протиповітряної оборони Patriot, пише The Wall Street Journal. Паралельно розглядається можливість залучення союзників для передачі Києву ще кількох систем цього типу.

07:10 Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. За результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості: обсяг прав "незалежності і самостійності в управлінні" наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою; в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ; статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі; та ряд інших ознак.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 7 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати відновлять поставки зброї в Україну, при цьому, як повідомляється, тривають переговори про постачання додаткових систем протиповітряної оборони та перехоплювачів.

• Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, щоб підірвати підтримку військової допомоги США Україні, ймовірно, в рамках узгодженої інформаційної кампанії Кремля, що проводиться зверху вниз.

• Українські війська нещодавно просунулися в північній частині Сумської області в ході серії триваючих контрнаступів.

• Росія продовжує розширювати свої внутрішні потужності з виробництва дронів на тлі постійно зростаючої ролі тактичних дронів у бойових операціях на передовій та все більших нічних ударів Росії по Україні з використанням зброї дальнього радіусу дії.

• Поточна співпраця Росії з китайськими компаніями сприяє збільшенню внутрішнього виробництва дронів у Росії.

• Скарги російських військових блогерів свідчать про те, що російське військове командування має труднощі з постачанням дронів на передову, незважаючи на збільшення виробництва дронів, що, ймовірно, вказує на те, як централізація та бюрократія в Росії погіршують ефективність російських операцій з використанням дронів та уповільнюють цикл інновацій в Росії.