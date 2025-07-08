1231-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:50 Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський підбив підсумки діяльності Збройних Сил України у червні:

"Російський агресор намагався розбалансувати нашу оборону, збільшував інтенсивність та кількість ударів, прагнув розтягнути лінію бойового зіткнення. Нашою задачею була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках – насамперед Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах. Противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів. Відтак ми змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам. Протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2864 цілі ворога. Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму – ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей. Серед наших головних пріоритетів – зміцнення та підвищення ефективності системи ППО. З огляду на нестабільність міжнародної ситуації, шукаємо нові способи отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту. Незмінна вимога – розвиток напряму ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів".

11:05 Через несприятливі погодні умови (грозовий фронт, дощ та сильний вітер) на ранок частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 6,4% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина: встановлення спекотної погоди на всій території України, а також хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей, що зумовлює нижчу, ніж учора, ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина таких змін – зростання температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня.

10:30 Вночі (із 00:30) противник атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 54 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел РФ, Гвардійське ТОТ Криму.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів) на півночі та півдні країни. 26 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачено/подавлено РЕБ – разом 63%.

За минулі сім днів було збито 669 із 1350 запущених по Україні БПЛА, ще 444 локаційно втрачені (разом – 82%).

10:20 Сенат США розгляне законопроєкт, який дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати 500% мита проти країн, які купують російські товари та фінансують воєнну машину Москви, заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем,

10:10 Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запевнив у продовженні підтримки з боку Вашингтона, пише The Wall Street Journal. Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як Штати атакували іранські ядерні об'єкти минулого місяця, але не наказував міністерству оборони заморожувати поставки озброєння Україні. Трамп запевнив Зеленського, що США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,8% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

132,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

974,8% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

128,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

84,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по09:55 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 7 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. В Харкові загинула жінка, загалом постраждали 39 людей. У Харкові пошкоджено 24 будинки, 19 автомобілів та 4 магазини, у Куп'янському районі області пошкоджено будинок, у Чугуївському – приватний будинок.

09:50 Вчора ввечері внаслідок атаки російського безпілотника під час виконання робіт у полі загинув тракторист з села Миколаївської громади, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

09:45 Внаслідок шквального вітру на Тернопільщині повністю знеструмлені 66 населених пунктів, ще 42 – частково, повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

09:40 Внаслідок обстрілу Нікопольського району постраждали двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

09:35 Протягом минулої доби внаслідок російських атак на Запорізьку область 20 людей поранено, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зруйновано квартири, приватні будинки, автомобілі, гаражі та адміністративні будівлі. Війська РФ здійснили п’ять авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці; 337 безпілотних літальних апаратів різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Нижню Хортицю, Степове, Кам’янське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне; 8 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе, Малу Токмачку та Щербаки; 153 артилерійські удари завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новопавлівки. Федоров додав, що надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів та адміністративних будівель.

09:30 Міністерство оборони США відправило додаткове оборонне озброєння до України за дорученням президента Дональда Трампа, повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

09:25 Американська військова допомога Україні, яка була призупинена на початку липня, може відновитися після серії зустрічей високого рівня між представниками США та України в Італії та Києві, пише Politico.

09:20 Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння:

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз по них сильно бʼють. Справді сильно. Ми мусимо надіслати більше зброї. Передусім – оборонної, але зараз їх дуже-дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Новомиколаївка, Водолаги, Олексіївка, Садки Сумської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Приморське Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника. На Північнослобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південнослобожанському напрямку ворог 19 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки. На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Виїмки, противник тричі атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, ворог наступав у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районах Торецька та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 172 безпілотних літальних апарати, 86 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров повторно заявив про відмову Кремля від перемир'я та незмінність вимог, включаючи демілітаризацію та зміну режиму в Україні.

• Росія використовує центр передових безпілотних технологій «Рубікон» для вдосконалення своїх можливостей у сфері безпілотних літальних апаратів на всьому театрі воєнних дій, включаючи пріоритетні райони фронту в Донецькій області.

• Однак російські сили ще не досягли паритету з інноваційною та глибоко інтегрованою програмою України з використання безпілотників.

• Російські сили, схоже, переорієнтовують свої наступальні операції з напрямку Костянтинівки на напрямок Покровська після кількох тижнів невдалих дій, спрямованих на просування до Костянтинівки.

• Російський міністр транспорту і колишній губернатор Курської області Старовойт, як повідомляється, нещодавно покінчив життя самогубством після того, як президент Росії Путін звільнив його з посади, ймовірно, частково через роль міністерства транспорту в російських провалах, які уможливили операцію України «Павутина» в червні 2025 року.

• Путін, можливо, планував покарати Старовойта, заарештувавши його за звинуваченнями, пов'язаними з його перебуванням на посаді губернатора Курської області, щоб уникнути визнання провалу Кремля у запобіганні операції «Павутина».

• Українські сили продовжують завдавати ударів на великі відстані по оборонній промисловій базі Росії.