1230-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:50 ГУР МО оприлюднив наказ РФ про збільшення кількості військ у Вірменії. У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового “доукомплектування” підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ. Раніше МЗС Вірменії заперечило повідомлення про розгортання військових третіх країн на своїй території, запевнивши, що не допустить використання своєї території для військових дій проти сусідніх країн.

16:15 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Трамп провели "конструктивну розмову", пише Reuters з посиланням на представника Єврокомісії. Зазначається, що мета ЄС залишається досягти торговельної угоди з Вашингтоном до 9 липня.

15:40 Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог планує відвідати Римську конференцію з відновлення України, щоб зустрітися із Зеленським, пише Kyiv Post з посиланням на джерела. Келлог буде частиною американської делегації на конференції, яку 10 і 11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

15:05 Колишньому посадовцю Міноборони оголосили підозру за постачання ЗСУ непридатних протитанкових ракетних установок, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Як зазначають джерела УП, йдеться про Олександра Лієва.

14:30 Частка китайської електроніки в російських "Шахедах" сягає 65%, пише "Радіо Свобода" з посиланням на ГУР МО. У дронах, які Україна перехопила у травні 2025 року, частка електроніки з КНР зросла, вперше витіснивши комплектуючі зі США на друге місце. Зазначається, що третє місце по кількості компонентів у безпілотнику посідає швейцарська електроніка.

13:55 Зеленський обговорив із Трампом заміну нинішньої посолки в США Оксани Маркарової під час останньої телефонної розмови, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Зазначається, що український президент назвав наступних кандидатів на її заміну: чинного прем'єра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єрку й міністерку юстиції Ольгу Стефанішину та міністра енергетики Германа Галущенка.

13:20 Росія завдала удару по будівлях обласних ТЦК та СП в Харкові та Запоріжжі, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини.

12:45 Безпілотники атакували Червонозаводський хімічний завод у російському Підмосков'ї, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, там виробляють вибухові речовини, порох, компоненти для боєприпасів та ракетного озброєння.

12:10 Трамп заявив, що країни, які підтримуватимуть антиамериканську політику БРІКС, стикнуться з додатковим митом у 10%.

"Будь-яка країна, що приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у 10%. Жодних винятків з цієї політики не буде. Дякую за увагу до цього питання!"

11:35 Останній раунд непрямих переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС завершився без прориву, пише BBC з посиланням на джерела. Наступний етап перемовин запланований на 7 липня. Тоді посередники планують провести окремі зустрічі з кожною делегацією, щоб спробувати подолати розбіжності.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:30 воно було на 4,2% нижчим, ніж попереднього робочого дня. Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина таких змін – спекотна погода в усіх регіонах, що зумовлює активне використання споживачами кондиціонерів.

10:40 Вночі (з 21:30) росіяни атакували 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 збито вогневими засобами ураження, 17 локаційно втрачено/подавлено РЕБ – разом 74%.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито 657 із 1348 запущених по Україні БПЛА, ще 469 локаційно втрачені (разом – 84%).

10:10 Російська армія вранці дронами атакувала Запоріжжя та область, відомо про щонайменше 10 постраждалих, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

973,5% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

128,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Внаслідок атаки російських БпЛА й ударів артилерії по Дніпропетровській області п'ятеро цивільних зазнали поранень та травм, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:30 Внаслідок російської атаки на Одесу загинула людина, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. У місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів.

09:25 У Харкові зафіксовано влучання російського БпЛА у багатоповерхівки у двох районах міста: Шевченківському і Слобідському, 27 людей постраждало, повідомив міський голова Ігор Терехов .

09:20 Атака російських БпЛА вранці в понеділок обійшлася в Києві без постраждалих, повідомив Віталій Кличко.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар.

У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було.

У Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі.

Внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджена тепломагістраль великого діаметра.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 90 авіаударів, зокрема скинув 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 6040 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4589 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Плавні Запорізької області; Львове Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи та 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення. Противник завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 344 артилерійські обстріли, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки. Противник двічі атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 233 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 118 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський президент Путін, схоже, намагається збільшити набір добровольців серед російського населення, ймовірно, через зниження внутрішньої підтримки криптомобілізаційних зусиль Кремля.

• В ніч з 5 на 6 липня російські війська провели серію ударів безпілотниками та ракетами по Україні, включаючи «подвійний удар» по службах екстреної допомоги. Недавні зміни в російських технологіях безпілотників дальнього радіуса дії та тактиці ударів свідчать про те, що російські удари по цивільних об'єктах, ймовірно, є навмисними.

• Федеральна державна статистична служба Росії (Росстат) припинила повідомляти про кількість загиблих в Росії, ймовірно, в рамках зусиль Кремля приховати втрати від війни в Україні.