1229-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 20:30) росіяни атакували 4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 збито вогневими засобами ураження, 19 локаційно втрачено/подавлено РЕБ – разом 75%.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито 663 із 1354 запущених по Україні БПЛА, ще 462 локаційно втрачені (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

972,4% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

128,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по портовій інфраструктурі Миколаєва, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Пошкоджено склади та електромережі, постраждалих немає.

09:30 Через атаку російських безпілотників на Запоріжжя постраждала жінка, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства.

09:25 Внаслідок російської атаки безпілотників у Вишгородському районі Київщини постраждали три людини, повідомив глава ОВА Микола Калашник. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, а також приватні будинки, складські та гаражні приміщення та автомобілі.

09:20 Внаслідок удару російського БпЛА по Новобаварському району Харкова постраждала жінка, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. ЗС РФ завдали щонайменше три удари по Харкову, влучання безпілотників зафіксовано в Шевченківському та Київському районах міста.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6074 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3724 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Одрадне, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє Харківської області; Покровськ, Сухий Яр Донецької області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 23 атаки росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 312 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень в районі Вовчанська та в напрямку Амбарного. На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 37 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Загалом минулої доби відбулося сім боєзіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в бік Білої Гори, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед у районі Малинівки. На Оріхівському напрямку у бік Кам’янського загарбники здійснили п’ять атак на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Покровська і можуть спробувати просунутися далі в напрямку Добропілля в рамках зусиль з метою оточити Покровськ і обійти з заходу фортечний пояс України в Донецькій області в найближчі місяці.

• Просування російських військ на захід і північний захід від Разіного безпосередньо сприяє оточенню Покровська і Мирного – оперативній меті, яку російські війська переслідують протягом минулих 18 місяців.

• Подальше просування російських військ у напрямку Добропілля свідчитиме про те, що російські війська надають тактичного пріоритету просуванню на захід від фортечного поясу України – низки укріплених міст, що утворюють основу оборонних позицій України, щоб змусити українські війська відступати з фортечного поясу під тиском оточення, а не проводити прямий штурм фортечного поясу.

• Така операція відповідала б останнім тактичним і оперативним концепціям Росії, спрямованим на просування шляхом використання менших часткових оточень для захоплення території, а не спроб швидкого, глибокого проникнення на оперативному рівні в оборону України, для чого російські війська наразі не мають засобів.

• Українські сили продовжують демонструвати свою здатність проводити удари на великі відстані, спрямовані проти оборонної промислової бази Росії.

• Західні партнери України продовжують надавати допомогу Україні та співпрацювати з її оборонною промисловою базою.

• Європейські розвідувальні служби продовжують повідомляти, що Кремль інтенсифікує застосування хімічних речовин в Україні, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю, яку Росія підписала.