1225-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ – разом 69%.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито 569 із 1177 запущених по Україні БПЛА, ще 472 локаційно втрачені (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

967,0% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

128,2% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

84,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:40 Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона російськими військами вчора ввечері було пошкоджено будівлю лікарні, постраждали восьмеро людей: пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:35 В результаті російської атаки безпілотників на Куп’янський район загинула людина, ще одну поранено, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:30 Російські дрони-камікадзе атакували Ізмаїльський район Одеської області, внаслідок чого пошкоджено припортову та туристичну інфраструктуру, повідомили в РДА.

09:20 Вчора підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці РФ, повідомили в Генштабі. Завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Варачине, Кровне, Кіндратівка Сумської області; Вільхуватка, Зибине Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, здійснив 323 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного. На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки. На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль. На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 БпЛА, 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський окупаційний чиновник вдруге заявив, що російські війська захопили всю Луганську область під час повномасштабного вторгнення Росії, але російські військові блогери заперечили це твердження.

• Російське військове командування модернізує російські полігони, додаючи до них мотоциклетні траси, і, за повідомленнями, має намір придбати до 200 тисяч мотоциклів китайського виробництва для російської армії.

• Українські війська продовжують наносити удари по оборонних промислових підприємствах у тилу Росії.

• Українське військове командування продовжує перехід до корпусної структури та вдосконалення системи підготовки.

• Російсько-азербайджанські відносини продовжують погіршуватися через низку дрібних інцидентів, що сталися останніми днями, що розпалює невирішені суперечки щодо збиття Росією в грудні 2024 року літака Азербайджанських авіаліній.

• Розслідування Центру з прав людини в збройних конфліктах встановило, що російські війська несуть відповідальність за удар 2022 року, в результаті якого загинули українські військовополонені в окупованій Донецькій області.