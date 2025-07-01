1224-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Через несприятливі погодні умови (дощ, грозу та сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 103 населені пункти у чотирьох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 воно було на 3,2% нижчим, ніж вчора. Причина таких змін — встановлення ясної та прохолодної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та водночас не спонукає споживачів до користування кондиціонерами.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

10:15 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 збито вогневими засобами ураження, 33 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 90%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито 561 із 1134 запущених по Україні БПЛА, ще 453 локаційно втрачені (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,4% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

965,7% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

128,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:35 Вночі російські війська атакували безпілотниками Синельниківський район Дніпропетровської області, у фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах спалахнули пожежі, пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Люди не постраждали.

09:25 Вночі російські війська завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Загорілося одне з місцевих підприємств, пошкоджені приватні будинки.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 146 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 970 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 144 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Високопоставлені представники Кремля, зокрема президент Путін, продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні, що виходять за межі Криму та чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала.

• Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало звіт за період з грудня 2024 року по травень 2025 року, в якому детально описано жертви серед українського цивільного населення, систематичне жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими та обмежене жорстоке поводження України з російськими військовополоненими.

• Кремль готується запустити новий додаток «національний месенджер», пов'язаний із контрольованим Кремлем соціальною мережею «ВКонтакте», в рамках постійних зусиль з цензурування російських громадян та ізоляції їх від глобального інтернету.

• Влада Азербайджану провела рейд в офісах російського державного пропагандистського агентства «Спутник» в Баку на тлі погіршення російсько-азербайджанських відносин після рейду проти етнічних азербайджанців в Росії.