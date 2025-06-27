1220-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:30 Російські війська сьогодні зранку завдали ракетний удар по місту Самар Дніпропетровської області, троє людей загинули, 14 людей отримали поранення, дані уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

12:05 Один із виробів для боротьби з російськими шахедами неочікувано показав дуже велику ефективність у цьому напрямку, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

11:35 Наразі КНДР відправила на війну проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту і розглядає можливість передати Росії додатковий контингент, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами. Це бійці, спеціально відібрані за фізичними, психологічними та іншими критеріями – з приблизно 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кіма Чен Ина. Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат. Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент – однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

11:25 За даними південнокорейської розвідки, Росія може готуватися до великого літнього наступу в Україні та залучити у бойових діях близько 6 тисяч солдат армії КНДР: тисячу саперів та 5 тисяч військових будівельників для допомоги у відбудовах на Курщині. Саме з цієї причини, ймовірно, Кім Чен Ин минулого тижня приймав у Пхеньяні Сєргєя Шойгу.

11:20 Вночі та зранку в небі над Хмельницькою областю Сили протиповітряної оборони знищили дві російські крилаті ракети типу "Калібр" та 22 ворожі дрони типу "Shahed", повідомив голова Хмельницької обласної адміністрації Сергій Тюрін. Внаслідок атаки пошкоджено огорожу приватного житлового будинку та автомобіль.

11:05 Внаслідок проходження грозового фронту та сильних поривів вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені більше 40 населених пунктів у трьох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 4,5% вищим, ніж вчора. Причина таких змін – хмарна погода і дощ на значній території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% більшим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – традиційне збільшення енергоспоживання на початку робочого тижня.

10:20 Вночі (із 20:30) росіяни атакували 371 засобом повітряного нападу:

- 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ (понад 200 із них – шахеди);

- 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської обл. РФ;

- 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.

Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів Хмельницької обл.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 локаційно втрачені:

- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 99%;

- 6 крилатих ракет "Калібр" збито – 100%.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито 618 із 1251 запущених по Україні БПЛА, ще 514 локаційно втрачені (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

961,7% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

128,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські війська завдали удару по Київщині дронами та ракетами, внаслідок чого у Фастівському районі постраждав чоловік, повідомив голова Київської військової адміністрації Микола Калашник. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку, у Білоцерківському – приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

09:30 У Хмельницькій області втретє за ніч пролунали вибухи: близько 01:10, потім 02:30 і 07:27.

09:20 Україна виконала свою частину роботи для початку переговорів про вступ в ЄС, тепер черга за Європейським Союзом, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2574 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 273 обстріли, чотири із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки. На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 970 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Південнокорейська розвідка припускає, що Північна Корея може розгорнути свої війська на території України, що стане значним поворотом на полі бою.

• Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися на саміті НАТО 25 червня і обговорили можливий продаж США Україні систем протиповітряної оборони Patriot та спільне виробництво зброї.

• Кремлівські чиновники продовжують використовувати войовничу риторику, спрямовану на підрив західної підтримки України та демонстрацію безкомпромісної позиції Росії щодо України.

• Супутникові знімки окремих заводів з ремонту бронетехніки в Росії свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на відновлення своїх запасів бронетехніки радянських часів.

• Україна та Росія провели сьомий обмін військовополоненими відповідно до угод, укладених 2 червня в Стамбулі.